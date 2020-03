El Banc d'Espanya adverteix sobre una "pertorbació sense precedents" a l'economia de país

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha advertit aquest divendres que la "pertorbació sense precedents" provocada per la pandèmia del coronavirus tindrà una "intensitat incerta", encara que "molt acusada" en el curt termini, de manera que ha demanat "més ambició" de les polítiques fiscals europees.









En un comunicat, Hernández de Cos va afirmar que les "necessàries mesures" de contenció a Espanya i a molts altres països europeus han portat a una disrupció "molt severa" de l'activitat econòmica, i tot i que encara no hi ha indicadors per a precisar la seva intensitat , va afirmar que el deteriorament de l'activitat serà "molt acusat" en el curt termini.





"La pandèmia serà un episodi transitori. No obstant això, la durada dels seus efectes és vital l'èxit de les mesures per reduir els nous contagis i, també, de les polítiques aplicades per atenuar l'impacte derivat de la cessació de l'activitat de moltes empreses i de les consegüents pèrdues d'ocupació ", va subratllar el governador.





Segons la seva opinió, les polítiques públiques són "crucials" per evitar que el que és una caiguda transitòria d'activitat i rendes de famílies i empreses acabi transformant-se en una més persistent.





En aquesta línia, recorda que la majoria dels governs de la UEM han adoptat importants mesures pressupostàries de suport a famílies, autònoms i empreses que "haurien de frenar de manera substancial" l'impacte d'aquesta crisi, però demana polítiques fiscals "més ambicioses" i major "coordinació" entre els països de la UE.





Així mateix, apunta que s'han mobilitzat volums "molt elevats" de recursos a través d'avals i garanties públiques per ajudar a que el crèdit segueixi fluint a famílies i empreses, i afegeix que aquestes polítiques constitueixen de manera natural "la primera línia d'acció" per afrontar els efectes de la crisi, però no l'única. "Són mesures necessàries i adequades per a aquest moment de màxima urgència", reitera.





UTILITZAR EL MEDE, EL BEI O EL PRESSUPOST DE LA UE





No obstant això, adverteix que la dimensió de la pertorbació fa necessària una "major ambició" de les polítiques fiscals europees comunes, a través de les eines existents per a tal fi, com el Mecanisme Únic de Supervisió (MEDE), el Banc Europeu d'Inversions (BEI) o els pressupostos de la UE, o fins i tot altres noves que poguessin complementar a aquestes, per exemple, a través d'un reforç de les eines comunes de compartició de el risc pressupostari dels països individuals.





"Una major ambició i coordinació de la resposta a escala europea no és una opció, és una necessitat", reitera el governador del Banc d'Espanya en una declaració feta pública aquest divendres.





Pel que fa a l'evolució recent dels mercats de capitals, Hernández de Cos afirma que ja en les setmanes prèvies a Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) de 12 de març es venia observant un important empitjorament en els mercats financers globals, però després de les decisions adoptades el 12 de març, que incloïen la compra addicional d'actius en una quantia de 120.000 milions d'euros durant 2020, el deteriorament de les condicions financeres de l'àrea es va moderar temporalment.





No obstant això, afegeix que posteriorment va seguir aprofundint, al mateix temps que es feia cada vegada més patent l'abast de la crisi i els seus potencials efectes econòmics.





MESURES DEL BCE

En aquest context, subratlla que dimecres passat el BCE va aprovar un nou paquet de mesures amb la finalitat de "contrarestar els greus riscos" per al mecanisme de transmissió de la política monetària i per a les perspectives de la zona del euro, derivats de la creixent propagació del Covid-19, que incloïa les compres addicionals d'actius per valor de 750.000 milions d'euros.





Les compres, recorda el governador, seran de valors tant de deute públic com privat i es duran a terme de manera completament flexible, tant pel que fa a la seva distribució temporal com als actius que s'adquiriran sota el programa, flexibilitat que considera "essencial" per evitar eventuals deterioraments addicionals de les condicions financeres del conjunt de l'àrea.





"Amb aquest ambiciós paquet de mesures, el BCE mostra el seu compromís de vetllar perquè tots els sectors de l'economia puguin beneficiar-se d'unes condicions de finançament favorables que els permetin absorbir de la millor manera possible aquesta pertorbació", reitera.





EL BCE FARÀ TOT EL QUE SIGUI NECESSARI





Així mateix, Hernández de Cos afirma que el Consell de Govern de el BCE està disposat a fer "tot el que sigui necessari" per complir aquest objectiu i defensar així els interessos la ciutadania europea. "Això implica que podria augmentar la mida o la durada de el programa, així com la seva composició si fos necessari", assegura.





En aquest sentit, apunta que els límits autoimposats en els programes de compres "podran relaxar-se" si es considera necessari per al compliment del mandat del banc central. "No tolerarem la fragmentació del nostre mecanisme de transmissió en cap jurisdicció de l'àrea de l'euro", assegura.





Finalment, indica que a més d'aquestes mesures de política monetària, i les aprovades la setmana passada, el MEDE també va aprovar el 12 de març passat mesures en l'àmbit de la supervisió bancària, que suposen un "valuós complement" a les mesures de política monetària adoptades.