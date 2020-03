ERC guanyaria les eleccions catalanes i podria pactar amb l'independentisme o PSC-Comuns

ERC guanyaria les eleccions catalanes amb entre 33 i 35 escons, i hi hauria dues majories absolutes possibles: la suma de l'independentisme i la d'ERC, PSC i comuns, segons el Baròmetre d'Opinió Política de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.









Així ho mostra l'enquesta publicada aquest divendres, realitzada entre el 10 de febrer i el 9 de març --després que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés que diria la data de les eleccions un cop s'aprovin els pressupostos-- , amb una mostra de 2.000 persones i un marge d'error de 2,19.





Assenyala que que la segona posició seria per JxCat (28-30 diputats), seguit pel PSC (23-24), mentre que Cs cauria a la quarta plaça (16-18), els comuns obtindrien entre 13 i 14 escons, la CUP entre 8 i 9, el PP entre 7 i 8, i Vox podria entrar al Parlament per primera vegada (0-2).





Així, els partits independentistes aconseguirien una suma d'entre 69 i 74 diputats --la majoria absoluta es fixa a partir dels 68--, tot i que tornarien a no superar la barrera de el 50% dels vots i es quedarien en el 48,7 %, segons l'estimació del CEO.





No obstant això, l'enquesta ofereix una majoria absoluta alternativa formada per ERC, el PSC i els comuns, que aconseguiria entre 69 i 73 diputats, i està si obtindria una majoria en vots amb un percentatge 51,3%.





Respecte a les eleccions de 2017, ERC passaria a ser el partit independentista més votat superant a JxCat i pujant entre un i tres escons, mentre que la formació liderada per Carles Puigdemont mantindria la segona plaça baixant entre quatre i sis diputats.





Una de les millores més importants és la que obtindria el PSC, que passaria de tenir 17 diputats a 23-24, i en canvi, Cs patiria un descens considerable arribant a perdre entre 18 i 20 escons, mentre que els comuns, la CUP i el PP aconseguirien augmentar la seva representació a la Cambra catalana.





JUNQUERAS, EL LÍDER MILLOR VALORAT





A la pregunta sobre com els ciutadans valoren als líders polítics, el president d'ERC, Oriol Junqueras, és el més valorat amb un 5,75 de nota mitjana i és l'únic que aprova, ja que el segon més ben valorat és el diputat de els comuns al Congrés Jaume Asens (4,86), seguit per la secretària general d'ERC, Marta Rovira (4,77) i el diputat de la CUP Carles Riera (4,64).





En cinquena posició se situa la presidenta de Congrés, Meritxell Batet (4,54), i amb un 4,44 la segueix la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, amb un 4 , 05.





El president de la Generalitat, Quim Torra, obté un 3,85 i només l'aproven els votants de JxCat amb un 7,11, els de la CUP amb un 5,42 i els d'ERC amb un 5,3.





A més, les dirigents de Cs Lorena Roldán i Inés Acostades són les líders pitjors valorades a Catalunya amb un 1,76 i 1,80 respectivament; el president de l'PP català, Alejandro Fernández, obté un 1,94, i el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, un 3,79.

PACTE D'INVESTIDURA





El CEO també pregunta pel pacte d'investidura entre el PSOE i Unides Podem, que el 63,3% dels catalans aprova i el 31% el suspèn, el 5% no ho sap i el 0,7% no contesta, i obté una valoració mitjana de 5,22 en una escala de l' '0' a l' '10'.





El grau d'aprovació és més baix quan es pregunta per si els enquestats estan d'acord amb el pacte entre ERC i el PSOE pel que els republicans van facilitar la investidura de Pere Sánchez a canvi d'establir una taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern per buscar una solució al conflicte català.





Els enquestats valoren aquest pacte amb un 4,83 de mitjana, malgrat que la majoria dels vots (un 55,8%) està per sobre de l' '5', i el 35,2% per sota, i destaca que els votants de JxCat aproven majoritàriament aquest acord (56% per sobre de l' '5' i 39,6% per sota), tot i que la mitjana se situa en el 4,56.