La vacuna contra el coronavirus que es desenvolupa a Espanya trigarà a arribar

La vacuna contra el nou coronavirus que s'està realitzant a Espanya en el Centre Nacional de Microbiologia (CNB) és una de les que està en un nivell "més avançat", respecte a les altres que s'estan desenvolupant en altres parts de món, si bé el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha avisat que trigarà a arribar.





"Durant aquesta setmana estan arribant les últimes porcions de virus, que s'estan sintetitzant en altres laboratoris amb els quals col·labora el CNB, estan ja fent les proves per eliminar les porcions més actives i virulentes de virus per anar fent els passos per crear la vacuna", ha dit Duque.





En aquest sentit, el ministre de Ciència ha recordat que en el Reial Decret d'estat d'alarma pel coronavirus s'ha habilitat a aquest grup d'investigadors per fer els assajos de virus en els laboratoris de centre de sanitat animal i, aquesta mateixa setmana, ja començaran a fer-ho.





"Aquesta vacuna és d'una complexitat major i d'una efectivitat més gran i, per tant, trigarà una mica més però és el laboratori que està al nivell més alt i més avançat en aquest tipus de vacunes de virus complet", ha recalcat Duque.





"No es pot fer més ràpid", ha recalcat, per subratllar la importància que totes les investigacions que s'estan realitzant, tinguin el màxim rigor i seguretat per poder provar-les en les persones, com per exemple el cas de les vacunes: "Es poden fer proves més curtes però, en cap cas, eliminar els passos en els quals es garanteixen la seguretat ", ha recalcat.





I és que, segons ha explicat en una roda conjunta amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per crear una vacuna se sol haver de determinar els gens de virus, cosa que al gener ho van fer investigadors xinesos, i modificar el virus per eliminar totes les parts que siguin perjudicials i mantenir les que proporcionen resistència.





"Això requereix de test i hi ha alguns que triguen temps. Cal fer proves d'assaig-error i després cal fer proves en animals per, després, fer-ho en humans, on hi ha tres fases clíniques en què, tot i que es poden fer alguns retallades, cal assegurar la seguretat ", ha detallat Duque, pel que ha insistit que es posin els esforços que es posin a fer una vacuna" no es pot fer en més "del que ja s'està fent.