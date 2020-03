El Palau de la Música presenta un ERTO per als seus 106 treballadors

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha presentat un ERTO per la totalitat dels seus 106 treballadors a causa del tancament de la institució per la crisi del coronavirus, ha informat en un comunicat aquest divendres.





Ha al·legat causa de força major i ha subratllat que "ara mateix és l'única via possible per superar una situació conjuntural" provocada pel Covid-19.





"Quan finalitzi el ERTO, la fundació ha de garantir la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball amb les mateixes condicions, jornada i antiguitat", ha afegit la sala, que ha assegurat que no aplicarà acomiadaments per aquesta causa de força major.









El Palau està tancat des de divendres passat, el que ha reduït a zero els ingressos per visites guiades, lloguer d'espais, entrades de concerts, tres partides que suposen el 71% del pressupost total de la sala.





"ALTRES MESURES"





En previsió que la situació no es resoldrà immediatament, la institució es veu obligada a posar en marxa aquest expedient de regulació temporal d'ocupació, "a més d'altres mesures per contenir la despesa", com la negociació i suspensió de contractes de diversos serveis i la recerca de noves dates per als concerts suspesos.





Mentre duri l'ERTO, es podrà reincorporar aquell personal requerit per dur a terme "tasques que es considerin indispensables", com el manteniment de les plataformes digitals i la publicació de la nova temporada.