Seat i Renault s'uneixen a la lluita contra el coronavirus i fabriquen màscares

Mig centenar de treballadors de Renault ha posat en marxa la seva creativitat i enginy per ajudar a la societat a través de la iniciativa 'Renault al Rescat', a través de la qual es dediquen a fabricar màscares per a hospitals i residències d'ancians en les impressores 3D dels seus domicilis. Així mateix SEAT ha posat a diversos torners fresadores a fabricar lleves dels respiradors i prototips de màscares.









Per Whatssap els treballadors de SEAT han rebut la següent notícia: "Avui CPD de SEAT ha començat a fer prototips de màscares". Sembla ser que a la companyia han "identificat 4 peces de el cotxe que serveixen per evitar infeccions". Segons el procés "s'imprimiran les màscares i se'ls acomplará el filtre". Pel que preveuen poder fabricar una partida de "44.000 màscares".





















Per la seva part en RENAULT estan col·laborat amb un grup nacional en el disseny de respiradors que també es realitzaran en impressores 3D. El projecte recapta aportacions econòmiques mitjançant el crowfunding que han organitzat a Amazon motoresalrescate@gmail.com.





Aquesta iniciativa és obra d'un centenar d'empleats de Renault que ha posat en marxa la seva creativitat i enginy per ajudar-nos a tots.





Així mateix estan col·laborat amb un grup nacional en el disseny de respiradors que també es realitzaran en impressores 3D. Renault col·laborarà amb la iniciativa dels seus empleats posant a la seva disposició la vintena d'impressores 3D amb la companyia i els seus consumibles.





Alicia Castreño, treballadora de la Factoria de Motors de Valladolid, va llegir com un grup d'italians estava fent respiradors amb impressores 3D. Ràpidament va contactar amb els companys de la Factoria de Motors que manejaven aquesta tecnologia i els va llançar el repte.





En poques hores s'havia creat un grup de WhatsApp amb empleats de tot el Grup Renault.

La majoria dels integrants de el grup tenen impressores 3D a casa, de manera que ràpidament van comprar nombroses bobines de PLA que els han permès fabricar en les seves pròpies impressores la visera de la màscara. A aquesta visera li uneixen posteriorment una làmina d'acetat que permet completar la màscara.





Sembla ser que ja han fabricat ja mig centenar de màscares i han fet el primer lliurament a la Guàrdia Civil de Valladolid, que tenia previst distribuir-les entre les residències d'ancians de la província. La producció anirà destinada a hospitals i centres de salut de la província.





Renault a més ha donat 30.000 mascaretes, 1.000 parells de guants, 500 bussos vestit i 100 parells d'ulleres a el sistema sanitari de salut.





Quant l'Administració doni el vist-i-plau, els empleats de Renault també se sumarà a 'Resistència Team' a la fabricació dels respiradors.





ASTÚRIES ES POSA A FABRICAR RESPIRADORS





Amb la coordinació de la Conselleria de Ciència, la Universitat d'Oviedo i el grup de voluntaris Resistencia Team, Astúries ultima la validació clínica dels respiradors fabricats amb impressores 3D per fer front a les necessitats massives de l'atenció sanitària als malalts de coronavirus.





El Principat va confirmar que «en els pròxims dies serà provat clínicament a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA)». Els respiradors són una eina vital en aquests moments en el sistema sanitari per combatre el coronavirus. La manca d'aquests aparells a Itàlia i Xina va ser clau en l'expansió de la pandèmia i el col·lapse dels centres d'assistència.





El Govern asturià ha destacat a més que, un cop es tingui la validació sanitària, «habilitarà el procediment per finançar la fabricació dels respiradors». El Principat va assenyalar que aquest projecte ha captat l'interès de la fundació COTEC, «que ha demanat suport a el Govern d'Astúries per intentar validar el més aviat possible el prototip i posar-lo a l'servei de les autoritats sanitàries. El HUCA està prestant el seu suport i col·laboració perquè aquests respiradors per a UCI, crítics en aquest moment, siguin fabricats el més ràpid possible ».





La Guàrdia Civil va lliurar a l'equip d'enginyers a Astúries un lot de filtres de les proves d'alcoholèmia dels controls de trànsit ja que es tracta d'una peça molt similar la necessària per a la fabricació de el prototip. El Govern asturià va recalcar que el prototip «s'ha desenvolupat seguint els aspectes tècnics requerits per a aquest tipus de respiradors. No obstant això, queda la part més important, la valoració clínica per part de l'HUCA per comprovar que aquest dispositiu és viable i pot aplicar-se a les UCIs ».

















Reesistencia Team porta investigant i treballant des que va ser decretat l'estat d'alarma en el desenvolupament d'aquest respirador. Han generat documentació en codi obert perquè qualsevol persona amb impressora 3D pugui imprimir les peces des de qualsevol lloc i es desenvolupin respiradors automàtics que puguin donar als serveis sanitaris locales.La Conselleria de Ciència ha destacat que donat que estan rebent nombroses propostes en relació a la pandèmia causada pel nou coronavirus, de cara a identificar aquelles la aplicació pugui ser immediata per al sistema sanitari, ha habilitat un correu: cienciacovid19@asturias.org perquè es pugui fer arribar projectes o productes que ajudin a combatre la COVID-19 .