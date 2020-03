Catalunya comença a utilitzar hotels com a alternativa a l'aïllament domiciliari

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat que Catalunya ha començat a utilitzar hotels com a mesura alternativa a l'aïllament domiciliari, ja que aquest diumenge 15 pacients de l'Hospital Vall d'Hebron han passat a un hotel de Barcelona.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, la consellera ha explicat que aquesta mesura permetrà aïllar persones amb una adreça que no adequat o "en què hi hagi persones vulnerables a la que s'hagi de protegir", i permetrà deixar espai en els hospitals per a pacients de diversa consideració.





Vergés ha afirmat que hi ha "bastants centenars" de places d'UCI a Catalunya i ha concretat que s'estan construint més i que també ha augmentat la capacitat en la sanitat privada.





Sobre la compra de test anunciada aquest dissabte pel president de Govern, Pedro Sánchez, la consellera ha explicat que no saben quantes unitats concretes arribaran a Catalunya i espera que arribin durant aquesta setmana, i que en funció de la quantitat es farà "l'estratègia "per decidir a qui fer-li la prova.





Vergés ha reclamat que se suspengui l'activitat industrial com a Itàlia: "Ho hem demanat fa dies, és imprescindible fer això. Per què millor d'aquí a tres dies que avui? El temps importa", i ha afegit que els experts diuen que com més aviat millor.





També ha dit que qualsevol ciutadà que vulgui col·laborar en fer lliuraments de material, que pugui produir-lo o conegui proveïdors pot posar-se en contacte amb el Govern a través del web de Canal Salut: "Tothom busca material, tot serà benvingut".