Qui és el fiscal Yves Bertossa, el flagell de la corrupció espanyola a Suïssa

Yves Bertossa, el fiscal suís que té oberta una investigació des de fa dos anys sobre la fortuna del rei emèrit, Joan Carles I, també va rastrejar els fons de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol al país helvètic.





Bertossa, que procedeix d'una prestigiosa família de fiscals, ha tingut tracte en el passat amb els magistrats de l'Audiència Nacional, segons informa 'El Independiente'. Va ser el receptor d'una comissió rogatòria elaborada pel jutge José de la Mata en què se sol·licitava informació sobre la teranyina societària del clan Pujol, a través del qual presumptament s'ocultaven mossegades milionàries al país centreeuropeu.









Bertossa va ser eficaç en la petició i va lliurar a titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 informació sobre un fons d'inversió de prop de 18 milions que Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'exmandatari, ocultava a Suïssa.





Per aquestes dates, Bertossa ja tenia oberta una investigació per esbrinar si el monarca espanyol va utilitzar la seva exparella sentimental, Corinna Larsen, com a testaferro per ocultar d'fisc una comissió milionària concedida pel rei de Arabi Saudita Abdul Aziz Al Saud. Joan Carles I hauria rebut la comissió pels seus serveis de mediador entre la família reial saudita i un grup d'empreses liderat per OHL que es va fer amb el contracte de l'AVE La Meca-Medina.





La Fiscalia Anticorrupció i l'Audiència Nacional van demanar fa mesos a Bertossa informació sobre la seva investigació per decidir si cal obrir diligències a Espanya. De moment, el fiscal suís ha estat reticent de compartir el seu treball, pensant que l'obertura d'una causa al nostre país podria entorpir la seva investigació.





L'experiència avala les seves sospites: el 2018, l'anterior instructor de la causa, Diego de Egea, va arxivar la 'peça Carol' del cas Villarejo poc després d'obrir-la perquè es van trobar uns àudios amb les confessions de l'examant del rei emèrit. El Ministeri Públic va aconsellar en aquest cas tancar el cas donada la inviolabilitat de Joan Carles I. Bertossa vol esperar a tenir més lligat tot el seu treball per dificultar una carpetada d'un cas que podria revelar la procedència real de la gran fortuna del Borbó.