Pimec demana replantejar "en profunditat" els Pressupostos de 2020

Pimec ha demanat replantejar "en profunditat" els Pressupostos de la Generalitat 2020 després que el president de Govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat que l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus s'allarga dues setmanes més i de les conseqüències econòmiques que es derivaran d'aquesta emergència sanitària.





L'objectiu és reforçar les mesures sanitàries, econòmiques i empresarials relacionades amb la crisi del coronavirus, de manera que proposa eliminar partides que no siguin estrictament necessàries per potenciar altres que tinguin com a objectiu salvar vides i mitigar els efectes econòmics d'aquesta crisi, ha informat en un comunicat.





"Aquesta és una crisi de gran profunditat i els pressupostos s'han d'orientar únicament a combatre el virus ia evitar el tancament d'empreses i la pèrdua de llocs de treball", ha asseverat la patronal catalana.









També ha plantejat la creació d'un organisme específic que coordini i agiliti totes les polítiques econòmiques derivades d'aquesta crisi, que també seria responsable d'establir les polítiques laborals i econòmiques per a la reactivació un cop acabi l'emergència sanitària.





Ha considerat que cal més celeritat en la presa de decisions i en la implementació immediata de mesures de liquiditat i finançament per garantir la continuïtat de les empreses i autònoms i els seus llocs de treball: "De no fer-ho, correm el risc que es comenci a trencar la cadena de pagament i de tancament d'empreses".





Ha lamentat que a hores d'ara hi ha més de cinc milions d'empreses i autònoms de tot l'Estat, segons la patronal, que no poden accedir a les línies de finançament aprovades i gestionades per l'ICO perquè els procediments encara no estan definits.





Quant als expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO), ha demanat que les empreses tinguin la "seguretat jurídica suficient per no provocar problemes futurs", i ha sol·licitat establir un criteri clar en el sentit d'establir que totes aquelles empreses que no poden operar amb la normalitat prèvia a la crisi sanitària s'entenguin en situació de força major.





"Aquest fet pot comportar la destrucció massiva de milers de pimes i de llocs de treball, si aquesta mesura no es concreta de manera immediata", ha advertit.





SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT D'IMPOSTOS





Ha insistit en la necessitat de suspendre de manera immediata el pagament d'impostos, especialment l'IVA, IRPF i quotes a la Seguretat Social, per a totes les empreses i els autònoms, així com la liquidació immediata per part de les administracions públiques de les factures pendents de pagament i, sobretot, de les que s'excedeixen del termini legal que estableix Llei contra la morositat.





"Això suposaria una injecció extraordinària de liquiditat de 2.900 milions d'euros només a Catalunya i, per tant, evitaria haver d'implementar més mesures financeres", ha afegit.





Finalment, ha sostingut que la manca d'equips de protecció individual per a les persones treballadores posa en perill la continuïtat de la seva activitat i demana a les administracions una distribució ràpida i àgil de tot el material sanitari i de prevenció en els centres sanitaris, residències i llocs de treball.