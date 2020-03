Iglesias pressiona perquè s'aprovi una renda mínima

Unides Podem, amb el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, al capdavant, i amb el suport de part de l'Executiu, està pressionant perquè s'aprovin noves mesures per fer front a l'impacte econòmic i social del coronavirus, en concret, una renda mínima per a persones sense ingressos, i l'extensió de la moratòria al pagament de lloguers per als més vulnerables, segons han informat a Europa Press fonts de Unides Podem.



Es tracta de mesures que es van quedar fora del paquet que va aprovar el Govern en el Consell de Ministres de dimarts passat per afrontar el vessant social i econòmica de la crisi, en el qual sí es van incloure altres qüestions que també van generar un intens debat en el si de l'Executiu, com la moratòria en el pagament de les hipoteques.



Pel que fa a la paralització o el "tancament total" de les activitats productives, llevat de les que siguin essencials, que estan reclamant a Sánchez diverses comunitats i col·lectius, Unides Podem deixa clar que referent a això donarà suport a la decisió que adopti el president.



El debat que es desenvolupa actualment passa per la conveniència o no d'aprovar com més aviat millor una renda per a aquelles persones que no poden acollir-se a el paquet d'ajudes aprovades fins ara. Segons les fonts consultades, es tractaria d'un ajut de caràcter temporal per a persones amb baixos ingressos o que hagin vist les seves rendes reduïdes per la crisi de coronavirus.



COMPENSACIÓ PER ALGUNS ARRENDADORS



D'altra banda, aquest sector encapçalat per Iglesias manté viu el debat sobre la necessitat de suspendre el pagament dels lloguers mentre duri la situació d'excepcionalitat pel coronavirus. En la seva proposta, preveuen que, en determinades circumstàncies, a alguns arrendadors se'ls compensi una part d'import que no percebin.



Aquest debat sobre l'abast de les mesures a adoptar començar abans fins i tot que es decretés l'estat d'alarma. De fet, Iglesias va tractar que aquest paquet de mesures socials i econòmiques, per construir un "escut social", s'aprovés al costat de les mesures de confinament en el Consell de Ministres extraordinari de dissabte 14 de març, però no ho va aconseguir, i es posposar a el següent dimarts.



Com a conseqüència, Unides Podem desplegar a les xarxes socials una intensa campanya de pressió en les xarxes socials adreçada a el sector més ortodox de Govern, que encapçala la titular d'Economia, Nadia Calviño, perquè s'implementés com més aviat una mena de 'New Deal' que prioritzés la inversió pública enfront de l'acompliment de el dèficit, per atendre els afectats per la crisi.



Una setmana després, els morats i els seus socis tornen a fer pressió perquè aquestes mesures s'ampliïn i que, per exemple, la moratòria que es va aprovar per al pagament d'hipoteques s'ampliï també als lloguers, o s'aprovi aquesta nova prestació, a manera d'ingrés mínim vital, per als que s'han quedat sense ingressos o han vist reduïda la seva renda.



Així ho va reclamar la setmana passada el portaveu de Unides Podem, Pablo Echenique, en el Ple que es va celebrar al Congrés perquè el president de Govern, Pedro Sánchez, informés de les mesures adoptades per combatre l'epidèmia i els seus efectes en l'economia.