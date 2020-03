La venda de smartphones cau un 38% al febrer a tot el món

Els enviaments de smartphones a nivell mundial durant febrer de 2020 es van desplomar un 38% respecte al mateix mes de l'any anterior a causa del brot de coronavirus, registrant així la major caiguda de les vendes de la història d'aquest mercat, segons recull en últim informe mensual de Strategy Analytics.









En concret, les vendes de telèfons intel·ligents s'han reduït des dels 99,2 milions d'unitats de febrer de 2019 fins als 61,8 milions de dispositius en el mateix mes de 2020, després del col·lapse de la demanda a Àsia per l'impacte del Covid -19.





La directora de Strategy Analytics Linda Sui detalla que algunes fàbriques a Àsia van ser incapaces de fabricar smarthphones, així com que molts consumidors no van poder o no van voler visitar els establiment comercials i adquirir-ne nous dispositius.





"Al febrer de 2020 es va produir la caiguda més gran en la història del mercat mundial de smartphones. L'oferta i la demanda de telèfons intel·ligents es van desplomar a la Xina, es van enfonsar a Àsia i van disminuir en la resta de món. És un període que la indústria dels telèfons intel·ligents voldrà oblidar", ha afegit el director executiu de Strategy Analytics, Neil Mawston.





Malgrat alguns primers signes de recuperació a la Xina, les vendes globals de smartphones es preveu que es mantindran febles durant març de 2020, ja que el coronavirus s'ha estès a Europa, Amèrica del Nord, entre altres llocs, i centenars de milions de consumidors no poden o no volen comprar nous dispositius.