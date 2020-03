L'OMS urgeix a la fabricació de material sanitari davant la ràpida propagació del coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat de l'elevat creixement que està tenint la pandèmia del coronavirus arreu del món, i ha exigit als països que augmenti la producció de material sanitari.









I és que, tal com ha comentat en la roda de premsa diària, es va trigar fins a 67 dies des que es va detectar el primer cas de coronavirus fins que es van diagnosticar a 1.000 persones; 11 dies fins que es van detectar 2.000 persones infectades; i només quatre dies a diagnosticar-se els 300.000 afectats.





"Els números són importants perquè són persones les vides de les quals, i la de les seves famílies, s'han vist totalment destrossades, però el més important de tot és el que fem. No es pot guanyar un partit de futbol només defensant-se, sinó que cal atacar també", ha dit Tedros.





Per això, ha recordat que les autoritats sanitàries han demanat als ciutadans que es quedin a casa i que prenguin mesures de distanciament social, ja que és una de les formes més efectives per frenar el contagi del virus. A més, Tedros ha subratllat la importància de fer front al nou coronavirus amb iniciatives "agressives i específiques", entre les quals ha destacat la realització de la prova a tota persona sospitosa de patir-la, aïllar i tractar els casos confirmats i posar en quarantena les persones que hagin tingut un contacte estret amb un infectat.





Dit això, el director general de l'OMS ha reconegut la feina realitzada per diferents països per mobilitzar recursos en favor de regions "molt afectades" per la pandèmia del coronavirus i que, a més, hagin enviat equips d'emergència mèdica per atendre els pacients i protegir els professionals sanitaris.





"Si no prioritzem la protecció dels treballadors de la salut, moltes persones moriran perquè el sanitari que podria haver-los salvat la vida està malalt", ha dit, per advertir que les mesures implantades per reduir la propagació de virus poden tenir conseqüències "no desitjades "si es produeix una escassetat d'equips de protecció individual i de materials essencials per fabricar-los.