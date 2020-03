Mossos i Urbana posen més de 7.000 denúncies a Barcelona en la primera setmana de confinament

La Guàrdia Urbana de Barcelona, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, ha interposat 7.164 denúncies a persones per infraccions relacionades amb el decret d'estat d'alarma des de la seva implementació, i han aixecat 104 actes d'inspecció a locals i establiments.









El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha informat en roda de premsa aquest dilluns que els agents han realitzat una notificació d'avís a 15.176 persones i han avisat 590 locals o establiments.





Ha detallat que les trucades per incidències han ascendit a 1.189, de les quals 135 són per molèsties de convivència, i ha anunciat que des d'aquest dilluns s'ha posat un marxa un nou servei de mediació per a les situacions de conflictes de convivència que es puguin produir.





El trànsit consolida la seva tendència a la baixa i aquest dilluns ha registrat un 69% menys que en un dia habitual a l'interior de la ciutat i ha disminuït un 59% en les rondes, mentre que s'ha produït un descens del 95% en els desplaçaments de Metro i del 94% en el Bus.





Ha remarcat que segueix disminuint l'accidentalitat a Barcelona, ja que en les últimes 24 hores han hagut tres accidents, quan en un dia habitual sol haver al voltant de 100.





Batlle també ha explicat que dues ambulàncies de Bombers participen en el servei d'emergències mèdiques, i que la plantilla de Bombers posarà al seu personal sanitari en atenció a espais no estrictament hospitalaris.





D'altra banda, el tinent de Seguretat ha informat que 10 agents de la Guàrdia Urbana han donat positiu per coronavirus i altres 329 estan aïllats.