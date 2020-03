Aena tanca terminals a Barajas i el Prat per la reducció del trànsit

Aena reorganitzarà les instal·lacions aeroportuàries per "adaptar-les a les necessitats concretes" davant la reducció de les operacions per les restriccions de viatges imposades per frenar el coronavirus, tancant terminals en els principals aeroports espanyols, cas de l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas o el Prat, segons ha avançat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en roda de premsa telemàtica.





En concret, per a "adaptar-se a les mesures preses pel Govern" per fer rent a l'emergència sanitària i pel "descens de l'activitat", el gestor aeroportuari "va a ajustar la capacitat als aeroports a les necessitats concretes de l'operativa , segons ha assenyalat en una nota de premsa remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





El gestor reorganitzarà les instal·lacions en un procés "gradual" durant els pròxims dies i que pretén aconseguir "una gestió més eficient i garantir que les operacions puguin recuperar-se de la mateixa manera que la demanda" en el moment en què es produeixi "el repunt".





Ábalos ha avançat que aquesta reorganització agruparà l'operativa de les terminals T2 i T3 de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a la T1, per posteriorment agrupar totes les operacions a la T4.









A l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, segons la nova organització es mantindran operatives les zones de l'A la D de la terminal 1, eliminant l'operativa a la T2.





A les Illes Balears i les Illes Canàries, després de les ordres ministerials que restringeixen el nombre d'operacions, també es realitzaran adaptacions graduals. En concret, l'Aeroport de Palma de Mallorca mantindrà operatius els mòduls B (interinsulars) i D. En el mòdul B també operaran els vols nacionals. Així mateix, a Eivissa i Menorca, es mantindrà la configuració reduïda d'hivern.





A les Canàries es realitzaran ajustaments de l'operativa i suspensió de l'activitat en algunes instal·lacions un cop finalitzades les operacions de rescat dels turistes que eren a les illes. A Gran Canària es tancarà dues terceres parts de l'edifici terminal, a Tenerife Sud s'operarà en una única planta, a Lanzarote s'utilitzarà només la T2. De la mateixa manera, a la resta d'aeroports es mantindran en servei "només les infraestructures indispensables".





En els casos de l'Heliport de Ceuta i l'aeroport de Melilla, es mantindran disponibles les dues infraestructures per a les excepcions a el tancament del trànsit de passatgers.





A la resta d'aeroports de la xarxa s'adaptaran els horaris d'obertura i tancament dels mateixos, així com la utilització de les instal·lacions, a la nova operativa de les companyies aèries.





EXONERACIÓ DE LLOGUERS





Com a conseqüència d'aquests tancaments, segons ha explicat Ábalos, hi haurà "activitats comercials que no puguin estar operatives", de manera que Aena exonerarà dels lloguers als comerços que es vegin afectats per la inactivitat aèria.





Els aeroports mantindran oberts els establiments imprescindibles per atendre els treballadors, proveïdors i passatgers a les instal·lacions, alguns serveis de restauració en els principals aeroports, així com cantines d'empleats.





A més, estaran obertes botigues de premsa i conveniència, que venen articles d'alimentació i begudes. També ha assegurat que es prestarà "especial atenció" a l'abastament de les màquines de venda automàtica.





Ábalos ha destacat que durant el cap de setmana s'han reduït un 82% les operacions aèries en comparació amb l'any anterior, un percentatge que s'ha repetit aquest dilluns, tot i que "al llarg del dia es produiran cancel·lacions", de manera que "serà inferior".