Woody Allen publica les seves memòries després de trobar una nova editorial

El director de cinema Woody Allen ha publicat finalment les seves memòries després de trobar una nova editorial. El llibre autobiogràfic, titulat 'Apropos of Nothing', ha estat editat per Arcade Publishing i ja està disponible a les llibreries dels Estats Units, a més de poder ser adquirit a través de la venda en línia.





MÉS INFORMACIÓ Cap editorial vol publicar les memòries de Woody Allen





A la pàgina web de l'editorial, descriuen la nova obra d'Allen com unes memòries "sinceres i sovint hilarants" en què s'ofereix una "mirada integral i personal" de la vida del cineasta. La publicació repassa els inicis professionals del cineasta, així com altres aspectes de la seva vida privades, com els seus matrimonis, romanços i amistats. L'autobiografia també aborda altres assumptes com les acusacions d'abús sexual a la seva filla, Dylan Farrow, quan tenia set anys.





'Apropos of Nothing' arriba a les llibreries després que es quedés sense editora. A principis de març, l'editorial Grand Central Publishing, divisió d'Hachette Book Group, va anunciar la cancel·lació del llibre, que tenia previst sortir a la venda el proper 7 d'abril. En un comunicat, han explicat que retornarien els drets al seu autor.





Van defensar en el seu moment que "no seria factible" per a l'editorial aquesta publicació, després de converses amb el personal de l'editorial i després que els treballadors de la mateixa abandonessin el seu lloc de treball a Manhattan i sortissin al carrer a protestar per la publicació del llibre.





El llibre d'Allen ha tingut dificultats per trobar un editor. L'any passat 'The New York Times' ha informat que els executius de quatre de les principals editorials van rebutjar el llibre a la llum de les acusacions d'abús sexual per part de Dylan Farrow, filla de Mia Farrow.





A Espanya, Aliança Editorial ha confirmat que publicarà aquest llibre el proper 21 de maig.