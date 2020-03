Naturgy facilita als seus clients assistència mèdica gratuïta per videotrucada pel coronavirus

Naturgy facilitarà als seus clients atenció mèdica gratuïta mitjançant videotrucada durant aquests mesos, amb l'objectiu que els ciutadans puguin fer consultes de salut sense necessitat de sortir de casa, ha informat l'energètica.





En concret, per poder accedir a aquest servei, que està a disposició de tots els clients de la companyia, que ascendeixen a prop de set milions de llars, els usuaris s'hauran de registrar a la seva àrea privada a la web de l'empresa. En el cas de clients no registrats, els clients seran informats de les instruccions de registre previ per al seu accés al servei.

Les consultes es poden fer tots els dies de la setmana, les 24 hores del dia, mitjançant trucada telefònica, pàgina web o aplicació online.









A més, aquest servei inclou informació mèdica de primeres actuacions en casos d'emergència, medicació i posologia per pediatria i medicina general. En cas d'emergència, s'avisarà el servei 112 per enviament d'ambulància en el territori nacional.





El director general de Gas & Power de Naturgy, Manuel Fernandez, va destacar que en aquest moment d'emergència sanitària "l'assistència mèdica es converteix, si és possible, en un valor més fonamental".





Per això, ha subratllat que en Naturgy "no cessen en el nostre treball i iniciatives a el servei de la societat que donin resposta a les necessitats d'aquests moments conjunturals d'alta incertesa i dificultats com l'actual".





ALTRES INICIATIVES PER FER FRONT A LA CRISI





Aquesta mesura se suma al subministrament d'electricitat i gas de manera gratuïta als hotels i residències que cedeixin les seves instal·lacions a la sanitat pública.





La companyia presidida per Francisco Reynés també ha ajornat el pagament de factures a pimes i autònoms i protegeix als col·lectius vulnerables.





Així mateix, el grup segueix tenint activat el seu servei d'atenció d'urgències domiciliàries per reparar calderes, frigorífics, etc., acudint en menys de tres hores.