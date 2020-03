CaixaBank activa el voluntariat online per donar suport als col·lectius vulnerables

L'Associació de Voluntaris de La Caixa, entitat que canalitza el voluntariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació La Caixa, ha posat en marxa diverses iniciatives de voluntariat virtual per a "continuar amb la seva tasca de suport als col·lectius més vulnerables" en la situació actual provocada pel coronavirus.





En un comunicat aquest dimarts, l'entitat financera ha explicat que més de 500 voluntaris estan organitzant, de la mà d'entitats socials repartides per tot Espanya, iniciatives digitals dirigides a diversos col·lectius.





Aquesta acció s'ha iniciat amb el projecte 'Cartes contra la soledat', impulsat per acompanyar en el dia a dia de la gent gran confinades, ja que a través de cartes escrites pels voluntaris, el projecte busca fer que els dies de les persones de la tercera edat siguin "més suportables".









En aquestes cartes es detalla qui és el remitent, així com històries personals i fins i tot dibuixos i notes dedicades per nens, i la carta i els adjunts s'envien per correu i, posteriorment, amb l'ajuda dels treballadors de les residències participants, aquests correus s'imprimeixen i es lliuren a la gent gran.





A més d'aquesta acció, s'han impulsat desenes d'iniciatives digitals dirigides a altres col·lectius, com activitats de sensibilització de la síndrome de Down, classes de cuina virtuals, contes en línia per a nens, propostes de manualitats en família o un projecte de màscares solidàries.





Aquesta nova iniciativa s'emmarca dins de #ContigoMásQueNunca, que engloba les diferents mesures que està llançant l'entitat financera per ajudar els clients, com avançar el dia de cobrament de les pensions i evitar cues a les oficines i la línia de crèdit de 25.000 milions d'euros per a pimes i autònoms, entre d'altres.