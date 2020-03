Els Jocs Olímpics de Tòquio s'ajornen fins al 2021

El primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president del Comitè Olímpic Internacional, Tomas Bach, han anunciat aquest dimarts que el Comitè Olímpic Internacional (COI) decideix ajornar els Jocs Olímpics de Tòquio fins a 2021.





La decisió s'ha produït per la crisi global provocada pel coronavirus, que s'està portant per davant la majoria d'esdeveniments internacionals. el Japó ha demanat ajornar els jocs per a tenir més temps per a planificar-los i perquè tots els atletes puguin assistir amb les mateixes possibilitats.





En un "una reunió molt amistosa i constructiva" en la qual totes les parts "van elogiar el treball del Comitè Organitzador de Tòquio 2020 i van assenyalar el gran progrés realitzat al Japó per a lluitar contra COVID-19", també es va reconèixer que "la propagació sense precedents i impredictible del brot ha deteriorat la situació en la resta del món".





Tant Bach com Abe van coincidir que "els Jocs Olímpics a Tòquio poden ser un far d'esperança per al món durant aquests temps difícils" i que la flama olímpica podria convertir-se "en la llum al final del túnel en el qual el món es troba actualment".





D'aquesta forma, el COI cedeix a les nombroses demandes procedents d'esportistes i estaments de tot el planeta demanant l'ajornament olímpic, l'última aquest mateix dimarts del Comitè Olímpic dels Estats Units (USOPC), que s'havia referit a l'ajornament com "el camí més prometedor" per a esquivar les conseqüències del coronavirus.