El Govern central descarta tancar el curs escolar al març

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha rebutjat la possibilitat de tancar el curs escolar 2019-2020 aquest mes de març després de la suspensió de les classes pel coronavirus, com ha apuntat aquest dimarts el conseller d'Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio .









Fonts del Ministeri dirigit per Isabel Celaá assegura que no es contempla aquest escenari, que suposaria donar per finalitzat el curs tres mesos abans del previst. A més, neguen que la ministra Celaá traslladi aquesta possibilitat als consellers autonòmics en la reunió telemàtica de la Conferència Sectorial d'Educació que se celebra aquest dimecres.





La reunió, que Celaá va convocar la setmana passada, se centrarà en la situació que ha provocat la pandèmia en els centres educatius espanyols, on l'activitat lectiva presencial està suspesa des de la setmana passada, tot i que la prolongació de l'estat d'alarma podria mantenir les aules tancades durant un mes. Una situació que afecta uns deu milions d'estudiants de totes les etapes educatives.





La ministra d'Educació i Formació Professional plantejarà la flexibilització dels dies lectius, però no que el curs acabi anticipadament, apunten des del seu departament. Des de la suspensió de les classes presencials, els estudiants de totes les comunitats segueixen rebent tasques de forma telemàtica per continuar amb el seu progrés acadèmic.





Aquest dimarts, el conseller d'Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio, avançava que a la reunió d'aquest dimecres s'estudiarà "conjuntament" entre el Ministeri i les comunitats autònomes l'opció de tancar el curs escolar al març. Serà un dels assumptes que s'abordaran en la Conferència Sectorial d'Educació, que se celebrarà de forma telemàtica a partir de les 9.30 hores.