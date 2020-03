Sanitat autoritza l'ús de el medicament anti-Covid en hospitals

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent de el Ministeri de Sanitat, va emetre una nota que valida l'aplicació de cloroquina i hidroxicloroquina a pacients ingressats que presentin pneumònia com a conseqüència d'una infecció per coronavirus. Hospitals de tot Espanya empraven des de feia dies aquestes molècules per intentar frenar l'avanç de la SARS-Cov-2 en malalts greus, però l'organisme regulador ha donat ara el vistiplau a la seva utilització i ha imposat estrictes controls sobre aquests dos principis actius per tractar d'assegurar existències.





La cloroquina i la hidroxicloroquina compten amb una llarga història mèdica. S'usen des de fa gairebé un segle per combatre l'artritis, el lupus i la malària. A Espanya, es comercialitzen principalment sota les marques Resochin, Dolquine, hidroxicloroquina Ratiopharm i Xaban.





Fa un mes, com va publicar aquest diari, científics xinesos van descobrir la seva capacitat per frenar l'avanç de virus, i altres investigadors nord-americans i francesos han fet posteriorment assajos que demostrarien que també presenta propietats profilàctiques, imprescindibles per protegir el personal sanitari encarregat de tractar els malalts per Covid-19, per exemple.





L'AEMPS admet que l'eficàcia de la cloroquina i hidroxicloroquina en la lluita contra el coronavirus no està completament demostrada. "S'està avaluant en un bon nombre d'assaigs clínics els resultats no s'han publicat de moment. Es considera, per tant, que el nivell d'evidència encara és baix i basat en les dades preclínics i de seguretat en altres indicacions ", assegura l'agència, abans d'anunciar que, malgrat aquestes prevencions, les expectatives que han generat aquests principis actius són molt altes.





En la seva nota, estableix que la cloroquina i la hidroxicloroquina es proporcionaran d'ara en endavant només als "pacients crònics" (és a dir, els que ja les prenien per artritis, lupus o malària); per als "assajos clínics de tota mena que incloguin hidroxicloroquina o cloroquina entre els seus tractaments" i per al "tractament de pacients ingressats amb pneumònia", la principal afecció que desenvolupen els infectats amb coronavirus.





La nota de l'Agència de l'Medicament converteix en oficial l'ús que, a la pràctica, ja s'estava fent de la cloroquina i la hidroxicloroquina als hospitals de tot Espanya. Els protocols de la majoria de comunitats autònomes inclouen des de fa dies l'administració d'aquests principis actius als malalts més greus, al costat de antibiòtics i antivirals. A falta d'un fàrmac específic contra el Covid-19, la solució més esperançadora és per ara un vell medicament contra l'artritis i la malària que a Espanya es dispensa a partir de només 6,75 euros l'envàs.





El Govern s'ha llançat a tractar de comprar el major nombre possible de dosis d'aquestes molècules en el mercat internacional, però haurà de posar-se a la cua. La capacitat de producció està limitada i Espanya haurà de competir amb altres gegants mundials que ja compten amb assajos clínics propis.





Teva, un dels majors fabricants que operen a Espanya, ha donat 390.000 dosis, però avisa que no podrà aconseguir més fins a finals d'abril. La seva planta de producció està a l'Índia, on també acaba de decretar el confinament dels seus 1.300 milions d'habitants. Un altre dels grans productors, la suïssa Novartis, s'ha compromès a donar els 50 milions de dosis que té en estoc, encara que no ha aclarit quant lliurarà a cada país. Davant la forta demanda, la companyia ha anunciat que fabricarà altres 80 milions de dosis, però es dóna de termini fins al maig per aconseguir-ho.