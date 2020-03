On és la Hidroxicloriquina que necessitem?

Quan acabi aquesta tragèdia i enterrem els nostres morts sense acomiadar-nos de ells en plena era dels grans avenços tecnològics on, des d'un senzill telèfon podem parlar i veure'ns els uns als altres sense tocar-nos ni contaminar-nos. El escric per si els ximples que dirigeixen aquest aquelarre sanitari no s'havien assabentat i els és útil a l'hora de parlar amb metges i malalts, ancians de les residències i familiars a una hora predeterminada, telèfons d'emergències amb pares i mares angoixades ect, ect.









Deia que, quan acabem i els supervivents puguem abraçar-nos una altra vegada, descobrirem una altra burrada amb la qual ens han deixat penjats, no només el Ministeri de Salut del Regne d'Espanya que té competències de compres sanitàries, però també els molts honorables consellers de les diferents comunitats autònomes que també les tenen, inclosa la de Catalunya, que diu saber més que la resta, però que va deixar ja al gener/febrer buides les farmàcies de gels hidrocalórics, màscares i fins alcohol i material bàsic per desinfectar, i no dic els greus buits en els hospitals, CAPs de Salut i residències de gent gran en els quals els nostres pares es van deixant la vida sense que puguem fer res per ells.





Al parlar de bestiesa podria usar una altra paraula com a homicidi imprudent, però això és només per a després de tot, ja que em refereixo a la ignorància reconeguda en roda de premsa del Ministre Illa que no sabia que hi ha un medicament anomenat Hidroxicloriquina que països com França i Estats Units ja han reconegut, que a falta d'una mica més contundent com una vacuna Salvadore que trigarà segons els experts, ¡un any!, en arribar ajuda especialment al personal sanitari que ens cura a sortir dels contagis i poder seguir exercint la seva encomiable tasca.





Fernando Simó el mateix que va fer declaracions d'ignorant total en l'Heraldo d'Aragó al començar l'any, i espero que no llegeixin perquè no vull que es portin un disgust gros, reconeixia dissabte en una altra roda de premsa que sí que el medicament era valuós a hores d'ara, però que havíem arribat tard, en comparació de molts més països i que calia posar-se a la cua. Em cago en Sant Pitopacio i els ximples polítics. Però com es pot ser tan talòs?





Només un laboratori anomenat Teva com ens expliquen d'una forma extensa i magnífica els nostres col·legues d'El Confidencial i que els deixo enganxat en aquest article, té fàbrica a Saragossa, però que "concretament" aquest producte, només el produeix a la ÍNDIA. No obstant els gestors de Teva han enviat 390.000 unitats al Govern d'Espanya, que espero, i dic espero amb molt escassa fe, es faran arribar immediatament als hospitals, especialment de Madrid que són els que semblen tenir una gravíssima urgència. Cal protegir els que ens cuiden.





Les marques Hidrosicloroquina Ratiopharm, Dolquine, Rosichin i Xaban són les marques que no venen a la farmàcia sense recepta, ni de cap de les maneres i que, ara mateix si podrien estar a la farmàcies dels hospitals per tractar els malalts més greus, i repeteixo, al personal sanitari, però que els genis nacionals i autonòmics que dirigeixen aquesta pandèmia no han pensat que hauria, haver comprat fa ja temps.





Mentrestant, els de a peu, inclosos els periodistes seguim confinats i disposats a quedar-nos pel camí en aquesta baralla tan desigual. Per cert els nostres Col·legis de periodistes i sindicats podrien preguntar-nos en què poden ajudar-nos, i que passa amb la nostra Mútua a la qual flames i no vol saber res de l'Coronavirus, Diu l'iluminati que t'atén que això no entra en la quota!.





Llavors, per què paguem els metges d'Asisa ?, i per què no es mouen els membres de la Junta de Govern del Col·legi on ingresssem cada mes les nostres quotes de Col·legiats. Va, poseu-hi un intèrfon d'atenció al pobre periodista que s'està jugant la vida. I de pas trucar a Presidència de la Generalitat o de la Xunta per dir-li que agafin el telèfon perquè a les rodes de premsa telemàtiques puguem intervenir tots i no només els de la família independentista.





Torra, que se us veu massa el llautó!





