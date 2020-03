Hisenda i CC.AA. acorden ajornar el reemborsament dels préstecs autonòmics de pimes i autònoms

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha acordat aquest dimecres amb els responsables d'Hisenda dels diferents governs regionals permetre que les empreses i treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus puguin sol·licitar l'ajornament del pagament de principal i interès a satisfer en el que resta de 2020 dels préstecs concedits per un organisme dependent de les comunitats autònomes.





La titular d'Hisenda ha presidit aquest dimecres la segona reunió de coordinació per videoconferència amb les comunitats autònomes per coordinar la resposta econòmica a la situació d'emergència creada pel COVID-19.





En la mateixa, s'ha acordat adoptar mesures de flexibilització en procediments tributaris per als contribuents que es relacionen amb les administracions tributàries autonòmiques, en la línia del paquet d'ajudes aprovat el passat 17 de març al Consell de Ministres i que preveu, pel que fa a la suspensió de terminis en l'àmbit tributari, un horitzó temporal a favor contribuent.





Igualment, la ministra s'ha mostrat partidària de flexibilitzar les regles fiscals, tot i que ha ressaltat la importància de fer especial atenció al període mitjà de pagament (PMP) en l'àmbit de la salut per evitar qualsevol problemàtica en el flux comercial dels productes sanitaris.





Durant la reunió, Montero també ha avançat als consellers que el Govern espanyol reforçarà l'intercanvi d'informació amb les comunitats autònomes per tenir dades precises sobre l'impacte pressupostari del COVID-19.





El major intercanvi d'informació s'inclourà properament en un Reial decret llei, que també contemplarà altres canvis normatius per al sector productiu, ha indicat el Ministeri en un comunicat.









La trobada també ha servit per abordar la distribució de Fons Social Extraordinari aprovat pel Govern central, i dotat amb 300 milions d'euros, per reforçar les seves polítiques socials i d'atenció a famílies, especialment aquelles que es troben en una situació de major vulnerabilitat.





El fons es distribuirà per criteris objectius i la població serà la variable principal, encara que es tenen en compte altres factors com la dispersió o el percentatge de població major de 65 anys. La major part serà per a Andalusia, amb 51,7 milions (el 17,25%), seguida de Catalunya, amb 45,5 milions (15,18%), Comunitat de Madrid, amb 38,7 (12,93%) i Comunitat Valenciana, amb 29,9 (10,00%).





L'objectiu d'aquest fons, juntament amb altres mesures com la possibilitat que els ajuntaments puguin destinar fins a 300 milions d'euros del superàvit de 2019 a finançar les despeses d'inversió en l'àrea de serveis socials i promoció social, és el de dotar de majors recursos en un moment en què l'emergència sanitària pot generar tensions de liquiditat.





115.887 MILIONS D'EUROS PER CC.AA. EN 2020





En aquest sentit i en el marc d'aquest esforç perquè les comunitats autònomes comptin amb recursos, la ministra ha recordat que aquest dilluns les comunitats van rebre el primer pagament de l'actualització de les entregues a compte, per valor de 1.434 milions.





Igualment, ha indicat que els recursos que rebran aquest any pel sistema de finançament autonòmic no s'estan veient perjudicats per l'impacte negatiu que el COVID-19 està tenint sobre l'economia. En concret, les comunitats autònomes rebran aquest any 115.887.000 d'euros, un 7,32% més que l'any anterior.





Finalment, Montero ha reiterat que el Govern d'Espanya està defensant davant les autoritats europees una proposta per flexibilitzar els fons europeus perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar aquests recursos per destinar-en l'àrea de salut amb l'objectiu de sufragar les necessitats de despesa derivades del coronavirus.





En aquest sentit, busca avançar cap a una major intervenció de la UE que permeti una major flexibilització dels fons i cristal·litzi en un ambiciós pla d'inversions públiques, fonamental per obrir un procés de reconstrucció en l'àmbit social i econòmic un cop conclogui l'actual situació d'emergència.