El Govern central aprova 20.000 milions en avals per a préstecs a empreses

El Govern central ha aprovat el primer tram d'avals públics per 20.000 milions d'euros per garantir que les entitats financeres atorguin la liquiditat necessària a empreses i autònoms que s'hagin vist afectats per l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per l'expansió del coronavirus Covid-19.









Aquest primer tram d'avals, que forma part d'una línia amb un import total de 100.000 milions d'euros que serà gestionada per l'Institut Oficial de Crèdit (ICO), cobrirà el 80% de nous préstecs i renovacions per a autònoms i pimes; el 70% de nous préstecs per a la resta de companyies i el 60% en les renovacions que realitzin aquestes últimes.





"Donem així compliment al compromís que tenim amb les empreses, els treballadors autònoms i les pimes, posant en marxa un sistema de liquiditat que preservi l'activitat productiva i l'ocupació", ha indicat la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Aquesta mesura tindrà caràcter retroactiu des del passat 18 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma, de manera que es garantirà la concessió de nous préstecs i totes les renovacions amb una vigència igual al termini concedit per l'entitat financera i un màxim de 5 anys.





Montero ha explicat que aquesta línia de liquiditat servirà perquè les empresaris atenguin les seves necessitats de finançament com els pagaments de salaris, de factures, necessitats circulants, o altres com els venciments d'obligacions financeres o tributàries.