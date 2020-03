Draghi crida a la mobilització immediata dels recursos financers d'Europa en resposta al Covid-19

Mario Draghi, expresident de el Banc Central Europeu (BCE), ha reclamat una mobilització completa i immediata dels sistemes financers dels països europeus per fer front a l'impacte de l'epidèmia de coronavirus i evitar que la profunda recessió a la qual Europa sembla abocada no es transformi en una depressió prolongada que causi un dany irreversible al Vell Continent, per al que caldrà assumir un major endeutament públic i cancel·lar deutes del sector privat.









"La pandèmia de coronavirus és un tragèdia humana de proporcions potencialment bíbliques", adverteix Draghi en una columna publicada pel diari 'Financial Times' on adverteix que el cost econòmic de les mesures de contenció implementades "fan inevitable una profunda recessió", per el que l'expresident de el BCE planteja que el desafiament actual és actuar amb la suficient fermesa i rapidesa com per evitar que aquesta es transformi en una perllongada depressió que causi un dany irreversible a Europa.





En aquest sentit, Mario Draghi apunta que la resposta clarament passa per un augment significatiu del deute públic, que passarà a convertir-se en una característica permanent de les economies europees i vindrà acompanyada per la "cancel·lació de deute privat".





"És el paper apropiat de l'Estat desplegar el seu balanç per protegir els ciutadans i l'economia contra xocs dels que el sector privat no és responsable i no pot absorbir", defensa l'expresident de BCE, recordant que els estats sempre ho han fet front a emergències nacionals, com les guerres, i que en l'actualitat representen l'angoixa humana de la pandèmia i els tancaments.





Davant d'aquesta situació, Draghi sosté que la qüestió no és ja si l'Estat ha de fer ús del seu balanç, sinó com hauria emprar millor i subratlla que la prioritat no ha de ser només proporcionar una renda bàsica a aquells que perdin la feina, sinó evitar en primer lloc la destrucció de llocs de treball, el que fa necessari un suport immediat en forma de liquiditat per a les empreses i emprenedors.





"Alguns països ja han introduït mesures per injectar liquiditat als negocis en dificultats. Cal un acostament més integral", apunta.





D'aquesta manera, Draghi afirma que l'única manera eficaç d'abordar la situació amb immediatesa passa per la completa mobilització dels sistemes financers dels països "de manera immediata" i evitant demores burocràtiques perquè els bancs puguin prestar fons "a cost zero" a les empreses que salvaguardin l'ocupació sota garantia dels governs, per al que l'italià assenyala que ni les regulacions ni els col·laterals haurien obstaculitzar la creació de tot l'espai necessari en els balanços bancaris per a aquest propòsit.





"Els nivells de deute públic s'hauran incrementat, però l'alternativa, una destrucció permanent de capacitat productiva i, per tant, de la base fiscal, serà molt més perjudicial per a l'economia i, eventualment, per a la solvència de Govern", sosté Draghi .





En aquest sentit, l'expresident de el BCE considera imprescindible un canvi de mentalitat semblant al de períodes de guerra en què els europeus es donin suport mútuament en el que representa una causa comuna i adverteix que "el cost de vacil·lar podria ser irreversible".