El Senat dels EEUU aprova el pla d'estímuls de dos bilions per fer front a la pandèmia

El Senat dels Estats Units ha aprovat aquest dimecres el pla d'estímuls econòmics de dos bilions de dòlars (1,84 bilions d'euros) per fer front a la pandèmia del coronavirus al país, on ja s'han confirmat més de 65.700 casos i el nombre de víctimes mortals ha arribat al miler.





El pla, el programa més ambiciós d'estímuls econòmics de la història dels Estats Units, s'ha aprovat amb 96 vots a favor i cap en contra, segons ha recollit la premsa nord-americana. "96-0 al Senat dels Estats Units. L'enhorabona Amèrica!", ha celebrat a Twitter el president nord-americà, Donald Trump.





El líder dels republicans al Senat, Mitch McConnell, ha assenyalat també que la cambra alta ha passat "d'un dels períodes més dividits de la memòria recent a aprovar el paquet de rescat més gran de la història dels Estats Units". "I l'hem aprovat per unanimitat", ha afegit.













De la seva banda, el líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, ha manifestat que "han lluitat pel sistema de salut nord-americà, per salvar llocs de treball, milions de petits negocis, milions d'ocupacions del sector de l'aviació i més".





"Hem lluitat per garantir que els nord-americans que han perdut la feina puguin pagar lloguers, hipoteques i aliments amb l'increment de la prestació d'atur més gran de les darreres dècades", ha expressat també a través de Twitter.





Ara correspon a la Cambra de Representants celebrar una votació divendres per aprovar definitivament o no la mesura. El paquet inclou ajuts per a pimes, per a sectors amb dificultats, com les aerolínies, una ampliació de la cobertura d'atur i el pagament directe de diners en efectiu a les famílies.





L'import del paquet d'estímul representa més del doble dels 800.000 milions de dòlars (740.158 milions d'euros) del paquet d'ajuts que va aprovar l'Administració de l'expresident Barack Obama per fer front a la crisi financera del 2008 i podria arribar a més del doble del dèficit nord-americà.





Els Estats Units corre el perill de convertir-se en l'epicentre de l'emergència sanitària que ha desencadenat la Covid-19. La pandèmia de coronavirus ha deixat a tot el món més de 21.100 morts i la xifra d'afectats sobrepassa els 467.500.