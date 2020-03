Trump descarta la possibilitat d'un confinament nacional per la pandèmia del coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha descartat aquest divendres la possibilitat d'un confinament nacional a causa de la pandèmia de coronavirus, després que els estats de Nova York i Califòrnia hagin ordenat als ciutadans romandre als seus domicilis per frenar la propagació del Covid-19.





"No ho crec", ha asseverat Trump preguntat per la possibilitat d'ordenar als ciutadans de tot el país nord-americà que romanguin a casa, segons ha recollit la cadena de televisió CNN.





En aquest sentit, Trump ha considerat que aquest tipus de mesures poden ser necessàries en zones crítiques del país, com Nova York i Califòrnia, però que altres àrees no presenten els mateixos "problemes". "No tenen els mateixos problemes. No tenen, de cap manera, els mateixos problemes", ha resolt.









No obstant això, el mandatari sí que ha elogiat als governadors de Nova York i Califòrnia, Andrew Cuomo i Gavin Newsom, respectivament, pels passos que han donat per intentar mitigar l'expansió del Covid-19 als seus territoris.





En concret, Cuomo va anunciar que tots els treballadors de negocis no essencials a tot l'estat hauran de quedar-se a casa a partir de la mitjanit d'aquest diumenge, mentre que Newsom va ordenar a tots els ciutadans de Califòrnia, uns 40 milions, que no sortissin de les seves llars. "Els aplaudeixo. Estan donant passos molt forts i audaços i els aplaudeixo", ha assegurat Trump.





La suma de població entre tots dos estats és de 59 milions de persones, la qual cosa significa que les mesures dutes a terme afecten gairebé a un de cada cinc nord-americans. En aquest sentit, Cuomo ha reconegut que causaran "interrupcions".





"Causaran el tancament de negocis. Causaran que els empleats es quedin a casa. Causaran molta infelicitat", va lamentar el governador de l'estat novaiorquès, que ha assegurat que accepta "tota la responsabilitat".





La pandèmia del nou coronavirus ha deixat fins al moment més de 19.300 contagiats al país nord-americà i més de 200 morts. A nivell global, el Covid-19 ha deixat més de 274.000 afectats i la xifra de morts sobrepassa les 11.300.