Tècnics d'Hisenda demanen prorrogar a setembre la campanya de la Renda

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) demanen a l'Agència Tributària (AEAT) que prorrogui fins a finals de setembre el tancament de la campanya de la Renda, que arrencarà el proper 1 d'abril i inicialment finalitzarà el 30 de juny, a causa del confinament de la població espanyola per fer front a la propagació del coronavirus.









Els tècnics destaquen que l'AEAT s'alinearia per a la declaració de la Renda aprovat per la Hisenda foral de Guipúscoa i d'Àlaba, i la gent gran, que opten majorment per la via presencial, podrien rebre una atenció adequada i sense riscos per a la salut a les oficines de l'AEAT, on a priori es podran presentar els esborranys, amb cita prèvia, a partir del 13 de maig.





Així mateix, subratllen que la pròrroga facilitaria a altres 4,9 milions de declarants que puguin acudir al seu assessor fiscal, entre els quals es trobarien els 3,1 milions d'autònoms, inclosos els de el sector agropecuari, que han de recollir la documentació dels seus negocis, tenint en compte que al juliol els assessors estan centrats en les declaracions de l'Impost sobre Societats i que agost tradicionalment és un mes de vacances també per a l'assessoria tributària.





En el cas d'aquest col·lectiu, els tècnics d'Hisenda demanen un termini excepcional perquè els autònoms puguin renunciar al règim de mòduls abans del 20 d'abril.





De la mateixa manera, Gestha insta a reforçar l'assistència telefònica amb el 'Pla El Truquem', pel qual en la passada campanya es van atendre gairebé 563.000 declarants, així com a avançar l'inici previst del 5 de maig a la segona quinzena del mes d'abril per incrementar la presentació de declaracions per aquesta via i, d'aquesta manera, reduir la xifra dels més de 1,8 milions de persones que van acudir presencialment a les oficines de l'AEAT al 2019.





En qualsevol cas, els tècnics estimen que 14,8 milions de contribuents rebran gairebé 11.927 milions pels seus devolucions a partir del segon dia des que la sol·licitin, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i que el 87,7% les mateixes es presenten amb el programa Renda web de l'AEAT.





Pel que fa als lloguers, Gestha assegura que l'AEAT tractarà de fomentar el compliment voluntari i prevenir el frau dels lloguers en aquesta campanya demanant a l'inquilí que també ratifiqui el seu domicili fiscal, consigni la referència cadastral i indiqui que és arrendat.





Amb el mateix objectiu, l'arrendador haurà de declarar les despeses deduïbles amb un major desglossament i podrà completar un annex opcional per consignar el NIF de certs proveïdors d'aquestes despeses per agilitzar les devolucions i evitar requeriments futurs.