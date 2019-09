Hisenda cobrarà IRPF de les indemnitzacions

Després d'una sentència de l'Audiència Nacional al juliol que resolia a favor de l'Agència Tributària a la seva causa contra la liquidació fraudulenta de l'IRPF per acomiadament improcedent, Hisenda obre pas a posar fi a un forat detectat a la Seguretat Social arran de que empreses i empleats disfressen d'acomiadament improcedent el cessament de la relació laboral.









Fins ara, amb l'acomiadament improcedent podia haver exempció d'IRPF en el subsidi d'atur, com a part de la indemnització.





A partir d'ara, pot canviar. L'argument de la Inspecció de Treball és que no es tracta tant d'un acomiadament improcedent com d'un acord entre les parts sobre la quantia de la indemnització.





Segons la sentència de juliol, la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) "no siginifica ni que aquest organisme avalés la correcció de l'acord, com tampoc pot deduir-se que les indemnitzacions pactades no obeeixen a un pla preconcebut per crear la impressió de la cessació de que l'activitat laboral per part de cada treballador era forçosa i no pactada prèviament amb l'empresa".





No hi ha estimació oficial del frau que això podria suposar, però, segons Hisenda, en el primer semestre de 2019, hi va haver prop de 14.500 treballadors afectats per acomiadaments col·lectius i únicament un 12 per cent va ser sense acord entre empresa i representació dels treballadors.