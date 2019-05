Els funcionaris treuen foc pels queixals perquè encara no han cobrat l'IRPF per maternitat i paternitat

El col·lectiu de funcionaris dependents de les mútues (Muface, Mugeju i Isfas) encara no ha rebut la devolució de l'IRPF en concepte de les prestacions de maternitat i paternitat en compliment de la sentència del Tribunal Suprem, segons ha denunciat CSIF en una nota, que demana a Muface que busqui una solució amb l'Agència Tributària per agilitzar el cobrament.









La sentència del Suprem va determinar que aquestes prestacions queden exemptes de tributació i per tant han de retornar les quantitats corresponents a les declaracions de la renda entre 2014 i 2017.





No obstant això, encara no ha estat possible dur a terme la devolució en aquest col·lectiu, segons CSIF, que assenyala que l'Agència Tributària encara està esperant les dades dels diferents pagadors per acreditar el temps de permís per maternitat i paternitat.





En aquest sentit, CSIF ha reclamat al Consell General de Muface i al Ministeri de Funció Pública i Política Territorial que agilitzin els tràmits i busquin una solució que permeti establir el càlcul dels dies de baixa de maternitat o paternitat perquè es produeixi aquesta devolució, tal com s'està fent ja per als treballadors dependents del règim de la Seguretat Social.





Per la seva banda, Hisenda ha intentat calmar els funcionaris assegurant que la seva situació es resoldrà "en breu". L'organisme es justifica en la major complexitat dels treballadors públics respecte als treballadors del sector privat, on el subministrador únic d'informació fiscal és la Seguretat Social.