La Fundació ”la Caixa” destina 3 milions en ajudes per a alimentació a famílies vulnerables durant la pandèmia

Davant la situació d’emergència generada amb motiu de la crisi del coronavirus (COVID-19), la Fundació ”la Caixa” destina 3 milions d’euros a ajudes extraordinàries per a l’alimentació de famílies vulnerables. Es calcula que aquesta injecció econòmica pot contribuir a palliar la situació de més de 10.000 famílies que l’entitat atén de forma habitual a través del seu programa de CaixaProinfància, i que es canalitzaran a través de les més de 400 entitats socials que implementen el programa CaixaProinfància.





A Catalunya, un total de 2.925 famílies rebran una ajuda de 300 euros cadascuna a través d’una targeta que permet comprar als establiments d’alimentació. La iniciativa té com a objectiu oferir suport econòmic a persones en risc d’exclusió, que poden veure afectades les seves fonts d’ingressos en el context actual. En el que portem d’any, 7.415 famílies han estat ateses per CaixaProinfància a Catalunya.





El programa treballa amb la premissa que les condicions de l’entorn, com la salut, l’organització familiar o la xarxa social, influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i els adolescent que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultats per assolir l’èxit escolar. En situacions com la que estem vivint, són les famílies amb menys recursos les que sofreixen més l’impacte que tenen aquestes crisis. Per aquest motiu la Fundació ”la Caixa” reforça la seva acció sobre aquestes famílies, i ho fa centrant-se en un aspecte tan fonamental i necessari com l’alimentació infantil.









CaixaProinfància és el programa d’atenció a la infància en situació de pobresa i exclusió de la Fundació ”la Caixa” dirigit a famílies amb infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat. L’any passat va atendre més de 62.000 menors i 37.000 famílies, i va destinar més de 60 milions d’euros a ajudes educatives i socials.





L’objectiu del programa és trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills, afavorint el ple potencial i les capacitats dels menors. Aquest objectiu es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball: reforç educatiu; educació no formal i temps lliure; suport educatiu familiar; atenció i teràpia psicosocial, i promoció de la salut.





«Donant continuïtat al nostre intens compromís amb les famílies desafavorides, la Fundació ”la Caixa” redobla els seus esforços en el marc d’una crisi sanitària sense precedents per estar al costat dels més vulnerables i ajudar-los a tirar endavant en aquest moment difícils», ha subratllat el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé.





Al principi, ara fa 12 anys, CaixaProinfància es va implementar a 11 ciutats i àrees metropolitanes: Barcelona, Madrid, Bilbao, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Sevilla, València, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. Al llarg dels anys, s’ha anat estenent a altres ciutats del territori espanyol fins a estar present a totes les comunitats autònomes. Actualment, el programa atén més de 62.000 menors a 125 municipis, a través de la collaboració de més de 400 entitats socials distribuïdes en 179 xarxes CaixaProinfància i del treball amb administracions locals, centres escolars i de salut.





El programa està dirigit a la infància en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i de donar suport al seu desenvolupament de manera integral, propiciant i contribuint, per aconseguir-ho, polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per als menors i les seves famílies.





CaixaProinfància també treballa per millorar la situació de les famílies facilitant-los l’accés a béns bàsics, augmentant el suport social i millorant les seves habilitats parentals i el seu benestar personal.