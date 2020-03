El Govern central s'unifica en torn de l'ingrés mínim però segueix allunyat en la moratòria de lloguers

El Govern central està tancant els últims serrells d'una de les principals mesures que aprovarà en el pròxim Consell de Ministres: l'ingrés mínim vital. La proposta, que formava part dels programes electorals amb què PSOE i Podem es van presentar al 10-N, veurà la llum en plena pandèmia perquè les persones més vulnerables puguin suportar la crisi provocada pel coronavirus.





L'anomenat Ingrés Mínim Vital ha estat dissenyat entre els ministeris de Seguretat Social (José Luis Escrivá) i Treball (Yolanda Díaz), així com la vicepresidència social (Pablo Iglesias). En la negociació entre carteres hi ha sintonia sobre la necessitat d'aprovar la iniciativa, i el que s'està discutint ara són aspectes tècnics com els terminis i el temps d'implementació.

Sobre la quantia d'aquesta prestació, es consideren quantitats entre 500 i 800 euros. Un dels models que serveixen de guia a l'Executiu és el basc, que porta un temps en funcionament i que es mou en aquest ventall.









Per al dimarts està prevista també l'aprovació d'un decret tancat entre la vicepresidència de Teresa Rivera i la de Pablo Iglesias que prohibeixi el tall de subministraments de llum, aigua i gas, tot i que la majoria de proveïdors d'aquests serveis essencials ja han ofert moratòries o avantatges als seus clients per capejar aquesta crisi.





La qüestió que encara divideix l'Executiu és el pagament dels lloguers. Tot i que la titular d'Economia, Nadia Calviño, va obrir el puny lleugerament fa pocs dies, les posicions encara segueixen allunyades entre els que plantegen una moratòria semblant a la d'hipoteques i els que posen sobre la taula el dany per als petits arrendataris que suposaria un ajornament en les quotes de lloguer.