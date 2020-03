L'Atlètic anuncia un ERTO a empleats, jugadors i tècnics

L'Atlètic de Madrid ha anunciat aquest divendres que presentarà un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per als seus treballadors, jugadors i tècnics per l'aturada de la competició a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus, una decisió "tan complicada com a necessària "per garantir la" supervivència "de club.













"Una situació tan greu com aquesta ens obliga a prendre decisions tan complicades com necessàries pel bé de l'entitat (...) Desgraciadament, i amb l'únic objectiu de garantir la supervivència de club, ens veiem obligats a demanar un expedient de regulació Temporal d'Ocupació per a aquells professionals que, a causa de l'estat d'alarma declarat al nostre país, no puguin desenvolupar la seva feina a l'haver cessat completament la seva activitat, així com per a aquells als quals la seva jornada laboral s'ha vist reduïda de manera rellevant ", anunciar el consell delegat de l'entitat, Miguel Ángel Gil Marín.





El ERTO afectarà "tant a empleats com a jugadors i tècnics" de tots els equips de club, inclosa la primera plantilla. "Estem treballant per minimitzar l'impacte de la mesura i limitar-lo a l'estrictament imprescindible, perquè quan torni la competició tot torni a Jugadors de l'Atlètic de Madrid funcionar com fins ara. Són, com deia, decisions difícils, però que la responsabilitat de salvaguardar el futur de l'Atlètic de Madrid ens obliga a prendre ", va afirmar.





A més, ha recalcat que mai havien travessat una crisi amb unes conseqüències "tan dramàtiques". "La situació que estem vivint ens planteja un futur ple d'incerteses perquè ningú pot assegurar quan es posarà fi a aquesta situació ni com serà aquesta sortida per a la nostra societat. En tots els anys que porto al capdavant de la gestió de el club mai em s'havia enfrontat a un moment tan delicat ni amb un futur tan incert, però t'asseguro que tots els que treballem per l'Atlètic ho estem afrontant amb fermesa i la màxima responsabilitat amb l'objectiu de garantir la viabilitat de el club ", ha reconegut.









"En pocs dies hem passat de l'alegria de Liverpool al confinament a casa nostra. En aquestes circumstàncies vull dir-vos als nostres més de 130 mil socis que, tot i que estarem un temps sense poder rebre-al Wanda Metropolità, la casa de tots els atlètics, la comunicació amb vosaltres i amb tots els nostres aficionats no s'atura (...) Us vull enviar un missatge de tranquil·litat a tots vosaltres i dir-vos que ja estem treballant en tots els escenaris possibles, amb el núm d'estar preparats per al moment en què es reprengui la competició i poder prestar el servei adequat en cada supòsit ", va continuar.





D'altra banda, Gil Marín ha destacat que els seus patrocinadors i empreses col·laboradores estan patint també "el terrible impacte d'aquesta crisi sanitària i econòmica". "Vull agrair el seu compromís en aquests durs moments i la seva ajuda. Junts sortirem reforçats d'aquesta situació i aconseguirem recuperar l'estabilitat gràcies a la passió i valors que compartim", va apuntar, apel·lant a "unir esforços" i a "treballar tots junts" amb " generositat, humilitat, solidaritat i esforç ".





En un altre ordre de coses, el conseller delegat de club rojiblanco va manar el seu "ànim" a les persones que estan patint de primera mà aquesta pandèmia i els va demanar que lluitin com l'Atlètic, "amb coratge i cor". "No em cap el menor dubte que els nostres valors ens estan ajudant a suportar aquesta crisi de la millor manera i desitjo i confio que molt aviat tornem a estar junts animant al nostre estimat Atleti", ha apuntat. També va aprofitar l'ocasió per donar les gràcies "als mitjans de comunicació" i "als milers de sanitaris, policies, guàrdies civils, militars, transportistes, professionals de la cadena alimentària, treballadors de la neteja i la resta de col·lectius que estan treballant sense descans per frenar aquesta pandèmia i per fer possible que la resta de la societat puguem complir de la millor manera amb la nostra obligació de romandre a casa com a mesura imprescindible per aturar la propagació del virus ".









DONACIONS ALS SANITARIS A TRAVÉS DE CREU ROJA





Finalment, Gil Marín va rearmar el seu "compromís ineludible" amb la ciutat de Madrid i va anunciar que seguiran duent a terme iniciatives per ajudar. "L'Atlètic de Madrid representa amb orgull el nom de Madrid i d'Espanya per tot Europa, per això tenim un compromís ineludible amb els nostres conciutadans", ha indicat.





Per això, canalitzaran la seva aportació a través de la campanya #LoDamosTodo. "La recaptació íntegra anirà destinada a Creu Roja, perquè pugui fer front a les necessitats dels sanitaris que barallen contra el Covid-19 a la Comunitat de Madrid, que malauradament és la regió més sacsejada pel coronavirus a Espanya i la que més ajuda urgent necessita ", ha subratllat.





"A més de contribuir de manera directa en la donació, el club ha posat en marxa tots els seus recursos i a tots els col·lectius que formen part d'aquesta gran família per fer arribar aquest missatge al major nombre de persones possibles que puguin contribuir de qualsevol manera, tot i que sigui mínimament, per a l'adquisició de material necessari per als serveis sanitaris ", ha conclòs.