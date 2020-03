Endesa donarà 25 milions d'euros per lluitar contra el coronavirus

El grup ha comprat respiradors per a UCI i 2 milions de màscares per valor de 10 milions que posa a disposició de les autoritats.

MÉS INFORMACIÓ Endesa activa un pla de subministrament elèctric per a centres sanitaris





Endesa ha dissenyat un Pla de Responsabilitat Pública dotat amb 25 milions d'euros, per a ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la crisi sanitària a Espanya derivada de la pandèmia mundial pel Covid-19, ha informat l'energètica.





En concret, en una primera fase, aquest pla d'acció llançat per l'energètica, dins del seu compromís amb la societat, està dirigit a l'ajuda immediata i més urgent, entorn al voltant de tres eixos: la donació de materials i serveis, condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals o hotels medicalitzats i donacions econòmiques.





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va assenyalar que el país està vivint "una situació sanitària, econòmica i social molt greu, sense precedents en la història recent".





"Per això a Endesa hem dissenyat un pla d'actuació amb aquelles accions en les que serem més útils i en les que, sens dubte, podrem complir el que prometem als nostres clients i a tots els ciutadans", ha afegit.





Pel que fa a la donació de materials i serveis, Endesa posarà a disposició d'aquest pla la seva capacitat logística i de compra, tant nacional com internacional, així com de personal qualificat.





També facilitarà els mitjans necessaris per a la provisió d'equips de protecció per al personal sanitari o de servei públic (bates, mascaretes i resta d'equips de protecció individual --EPIs--), així com instrumental per assistència dels pacients hospitalitzats (respiradors, test, fàrmacs, etc.).





Pel que fa a l'acció de condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals i hotels medicalitzats, l'energètica posa a disposició el servei públic la seva capacitat de proveïdor energètic per a les instal·lacions sanitàries.





Així, dotarà d'equips i personal per garantir el subministrament elèctric en hospitals de campanya i hotels medicalitzats (generadors electrògens, augment de potència, resolució d'avaries, etc.).





A més, facilitarà subministrament gratuït durant el que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern per fer front a la crisi del coronavirus als hotels medicalitzats que siguin clients d'Endesa.





D'altra banda, també obre una línia de donacions econòmiques a institucions, organismes i centres sanitaris que ajudin a cobrir necessitats bàsiques d'especial gravetat prèviament identificades.





RESPIRADORS PER UCI I MASCARETES



En aquesta línia, el grup energètic ha comprat respiradors per a UCI i dos milions de mascaretes per valor de 10 milions d'euros que posarà a disposició de les autoritats sanitàries competents.





A més, la companyia proporcionarà suport als equips de servei públic (policia local, UME, protecció civil, altres) a través de materials, vehicles i serveis que es puguin requerir per abordar aquesta emergència epidemiològica.





Aquest Pla d'Acció d'Endesa està en línia amb l'actuació anunciada el passat dilluns 23 de març per Enel, matriu de l'energètica espanyola, per Itàlia a través de la Fundació Enel Cuore.





En aquest sentit, Endesa ja ha adoptat mesures per ajudar a pal·liar els efectes del coronavirus, com la interrupció dels talls dels clients de el sector residencial per impagaments, la flexibilització de les condicions a pimes, autònoms i famílies amb necessitats, oferint alternatives telemàtiques perquè ningú hagi de sortir de casa, l'anàlisi cas a cas les peticions de les empreses clients, o l'assegurament dels pagaments immediats als proveïdors dels canals d'atenció i vendes, entre d'altres.





L'energètica també ha reforçat l'operativa dels seus centres de control de distribució i de control de l'energia i centrals de generació per assegurar el subministrament elèctric en els territoris en què opera (Aragó, Andalusia i part d'Extremadura, Balears, Canàries, Catalunya , Galícia i Castella i Lleó).





A més, el grup ha duplicat el seu centre de control de generació renovable, situat a Madrid, amb un centre 'mirall' a Santiago de Compostel·la.





Endesa ha indicat que, "un cop superat el problema sanitari, que ara és el més urgent", es planteja en una següent fase altres mesures dirigides a pal·liar els efectes que la crisi econòmica tindrà sobre els clients més vulnerables.





AJUDES A TRAVÉS DE LA SEVA FUNDACIÓ



L'empresa, a través de la seva Fundació, ja ofereix ajuda als col·lectius més vulnerables amb els quals col·labora per pal·liar els efectes de la crisi en els més necessitats.





Així, en col·laboració amb organitzacions ja sòcies de la Fundació, Endesa ajudarà a Càritas amb 100.000 euros, a la Fundació SAFA a Andalusia amb 270.000 euros per a famílies, a la Fundació Integra amb 45.000 euros i, dins del programa Retotech, s'utilitzaran les impressores donades als centres educatius per fer viseres protectores per als sanitaris i cossos d'ajuda.