Les donacions per a lluitar contra el coronavirus fracturen Ciutadans

El passat 20 de març el grup parlamentari de Ciutadans en les Corts Valencianes, liderat per Toni Cantó, va anunciar que havia decidit crear un fons d'emergència contra el coronavirus amb la quantitat corresponent a la pujada salarial del 2% aplicada als funcionaris públics. Amb aquesta decisió, els líders del partit taronja a València haguessin recaptat 30 euros per diputat i cinc euros per regidor.









No obstant això, aquesta mesura no ha agradat a la direcció nacional, que va enviar un comunicat on admetien la "bona intenció" de Cantó, però afirmaven que la creació d'aquest fons "ni és suficient com a partida inicial", pels poc diners que es recaptaria per polític, "ni va en la línia de les propostes que hem fet en matèria de autònoms i pimes". L'executiva nacional del partit es va desmarcar completament del projecte del grup valencià assegurant que no era necessari entrar "en el mateix marc de demagògia d'altres partits com Vox", informa Vozpópuli.





La desautorització per part de la directiva nacional ha provocat una onada de crítiques en el partit. D'una banda, uns van criticar que s'utilitzessin les donacions com a eina política per autopromocionar-se i, d'altra banda, es va criticar que el partit es fiqués en què poden fer els militants amb els seus diners, segons informen fonts de la formació taronja.