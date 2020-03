CaixaBank facilitarà finançament i reduirà comissions al petit comerç

CaixaBank ha posat en marxa un pla de suport al petit comerç amb mesures com finançament específic, bonificació de comissions per TPV i el llançament d'una solució tecnològica de 'comerç electrònic' que el banc posa a disposició dels petits comerciants per ajudar-los a impulsar les vendes en línia.





El banc presidit per Jordi Gual ha posat en marxa aquest pla després que l'estat d'alarma decretat pel Govern per evitar la propagació del coronavirus hagi obligat a tancar gran part dels establiments comercials a Espanya, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

El pla es dirigeix als comerços clients de CaixaBank, un segment en el qual l'entitat compta amb una quota de penetració del 33% en autònoms i una quota de facturació de comerços del 24%.









Pel que fa al crèdit, l'entitat ha decidit mantenir l'accés a finançament del circulant a comerços i autònoms, tot i la caiguda en la seva facturació que hagi pogut produir-se i que, en circumstàncies normals, implicaria reduccions en la línia de finançament de client.





Aquesta mesura s'uneix al recent llançament de la línia de 25.000 milions d'euros en préstecs preconcedits per a autònoms i pimes, disponible per als que necessiten nou finançament, així com l'accés a la línia ICO impulsada pel Govern per ajudar les empreses afectades per la crisi que genera el coronavirus.





A més, CaixaBank no cobrarà les comissions del TPV mentre duri aquesta situació excepcional a aquells comerços que des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma hagin patit una caiguda molt significativa de la seva facturació habitual o directament no hagin registrat cap operació.





SOCIAL COMMERCE





CaixaBank ha creat una nova solució de 'comerç electrònic' pensada per facilitar als petits comerços l'obertura de nous canals online de forma ràpida i segura.





Així, ha llançat Social Commerce per gestionar compres en línia directament a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria.





D'aquesta manera, es facilita el comerç que pugui realitzar vendes a partir d'ofertes llançades des dels seus perfils a Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram o qualsevol altra via de comunicació amb el client final, sense necessitat de mantenir una botiga virtual o un pàgina web pròpia.





El llançament de Social Commerce es complementa amb PayGold, una solució pensada per rebre pagaments en línia, per correu electrònic o per SMS, sense necessitat que el comerç tingui una web pròpia.





El producte està disponible tant per a comerços clients de CaixaBank com per a altres negocis sense relació prèvia amb l'entitat, i es pot contractar a la xarxa de CaixaBank, que compta amb 2.500 gestors especialistes en comerços.