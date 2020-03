El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha anunciat que els Jocs Olímpics de Tòquio es jugaran entre el 24 de juliol i el 9 d'agost de 2021, un any després de la cita ajornada per la crisi global del coronavirus.









L'organització ha decidit ajornar un any l'event"per protegir la salut dels atletes i tots els involucrats, i per donar suport a la contenció de virus COVID-19"; "Salvaguardar els interessos dels atletes i de l'esport olímpic"; i no alterar "el calendari esportiu internacional global", han explicat en un comunicat.





Aquestes noves dates donen marge a les autoritats de salut i a tots els involucrats en l'organització dels Jocs per lidiar amb aquest nou panorama en constant canvi per la pandèmia de COVID-19.





El president del COI Thomas Bach i el primer ministre japonès Abe Shinzō van acordar fa uns dies que els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 se celebrarien de forma completa completa i no més tard de l'estiu de 2021. El primer ministre va reiterar que el govern del Japó està a punt per complir amb la seva responsabilitat d'organitzar aquests Jocs.





"Vull agrair a les federacions internacionals pel seu suport unànime i a les Associacions Continentals dels Comitès Olímpics Nacionals per la gran associació i el seu suport en el procés de consulta en els últims dies. També m'agradaria agrair a la Comissió d'Atletes del COI, amb qui hem estat en contacte constant. Amb aquest anunci, confio que, en col·laboració amb el Comitè Organitzador de Tòquio 2020, el Govern Metropolità de Tòquio, el Govern japonès i tots els nostres interessats, puguem superar aquest desafiament sense precedents. La humanitat actualment es troba en un túnel fosc. Aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020 poden ser una llum a la fi d'aquest túnel ", ha afirmat el president de COI.