Consells per no fer malbé la vista durant el confinament

Parpellejar sovint, no fregar-se els ulls, descansar la vista i controlar la brillantor de les pantalles són alguns dels consells aportats per l'Institut Oftalmològic Fernández-Vega (IOFV) per no fer malbé la visió durant el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus.





I és que, les principals vies d'oci a la llar com el consum de pel·lícules, sèries o videojocs, tant en ordinadors com en dispositius mòbils, està intervingut per pantalles. De fet, el consum de televisió a Espanya ha batut el seu rècord històric durant la primera setmana de confinament.





"L'ús intensiu de pantalles està relacionat amb patologies de superfície ocular com la malaltia de l'ull sec. Per la seva banda, el treball de la visió de prop pot estar relacionada amb l'augment de la prevalença de miopia", ha comentat el director mèdic de l' Institut Oftalmològic Fernández-Vega (IOFV), Luis Fernández-Vega Sanz.





En aquest sentit, ha destacat la importància d'alternar les activitats amb pantalles amb altres que requereixin la visió de lluny; activar una manera de lluentor amb tons més càlids, visió nocturna i posar actiu el bloqueig de llum blava; i parpellejar d'una manera més conscient per mantenir l'ull net i hidratat.













L'expert ha aconsellat recordar la regla 20-20-20, és a dir, fer 20 segons de descans, cada 20 minuts d'activitat, mirant a sis metres de distància. A més, ha destacat la necessitat que entre els ulls i la pantalla hi hagi un espai d'entre 50 i 60 centímetres; i que redueixi l'ús de lents de contacte.





Altres consells passen per evitar tocar-se els ulls sense haver-se rentat abans les mans; mantenir una temperatura ambient agradable; il·luminar bé l'estada per no forçar la vista; i utilitzar ulleres protectores i màscares de policarbonat quan es realitzin activitats com clavar un quadre, podar els arbres de jardí o utilitzar lleixiu.





"El Covid-19 també pot causar conjuntivitis vírica. Per evitar-la, és recomanable rentar-se i desinfectar-se molt sovint les mans, no fregar-ho ulls i, si estem en contacte amb pacients o llocs públics, fer ús de la mascareta i les ulleres protectores per no contagiar-i no transmetre-ho", ha tancat el doctor.