Caiguda històrica de la confiança europea en l'economia pel coronavirus

La confiança econòmica de la zona euro ha registrat al març la seva major caiguda mensual de tota la sèrie històrica, que es remunta al 1985, com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de coronavirus i de les mesures de contenció implementades per nombrosos governs de la regió, segons l'indicador de sentiment econòmic (ESI), elaborat per la Comissió Europea, que ha baixat 8,9 punts en comparació amb la lectura de febrer.









Al març, la lectura de l'indicador s'ha situat en 94,5 punts, enfront dels 103,4 de febrer, el seu nivell més baix des d'agost de 2013, després de registrar caigudes rècord de la confiança dels consumidors (-5 punts) i de les empreses del sector serveis (-13,3 punts). Per la seva banda, la confiança de la indústria sota 4,6 punts respecte de febrer, mentre que en el comerç minorista va retrocedir 8,1 i 2,7 en la construcció.





En el conjunt de la Unió Europea (UE), la dada de confiança econòmica de març s'ha situat en 94,8 punts, enfront dels 103 de febrer.













Entre les cinc majors economies de l'euro, la confiança econòmica s'ha desplomat al març a Itàlia, amb un descens de 17,6 punts, per davant de la caiguda de 9,8 punts a Alemanya i de 4,9 a França, mentre que als països Baixos ha retrocedit en 4 punts i a Espanya 3,4 punts, tot i que la Comissió ha advertit que en molts països les respostes dels enquestats es van registrar amb anterioritat a l'entrada en vigor de les mesures estrictes de confinament.





En el cas d'Espanya, l'indicador de sentiment econòmic s'ha situat al març en 99,3 punts, la seva pitjor lectura des de maig de 2014, amb descensos generalitzats en totes les àrees, amb un empitjorament substancial de la confiança dels consumidors, fins -11,6 des -7,9 punts, mentre que al sector serveis s'ha deteriorat fins als 2,3 punts des dels 9,9 de febrer.





D'altra banda, la confiança econòmica d'Itàlia ha registrat al març una caiguda rècord de 17,6 punts, fins a situar en els 83,7 punts, el seu nivell més baix des de juny de 2013.





Pel que fa a l'indicador d'expectatives d'ocupació, la dada ha registrat un fort retrocés, situant-se en 94,1 punts des dels 105 de febrer en el cas de la zona euro i en 94,8 punts a la UE, enfront dels 104, 5 del mes anterior, el que en els dos casos representa la pitjor lectura des de novembre de 2013.