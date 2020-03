Cs demana al Parlament que obligui al Govern a respondre les preguntes de l'oposició

Cs ha registrat un escrit a la Mesa de Parlament en què demana que la Cambra exclogui de la paralització de l'activitat parlamentària pel coronavirus les iniciatives de control de l'acció de Govern per part dels grups, de manera que l'Executiu de Quim Torra estigui obligat a respondre a les preguntes per escrit formulades pels partits com és habitual.





En l'escrit, que s'abordarà en la reunió de la Mesa d'aquest dimarts, el partit taronja argumenta que a l'estat d'alarma "res no impedeix ni obsta per a la tramitació parlamentària d'iniciatives de control i impuls de l'acció de Govern", com són les preguntes per escrit i les peticions d'accés a la informació o documentació pública.









Així, Cs demana que la Mesa exclogui aquestes iniciatives de la paralització de l'activitat parlamentària provocada pel coronavirus reprenent els terminis habituals "perquè el Govern compleixi amb el seu deure de resposta i de remissió d'informació i documentació".





La CUP i el PSC-Units ja van queixar la setmana passada en la reunió de la Mesa de la Cambra catalana ja que les mesures adoptades per minimitzar l'activitat de Parlament davant el coronavirus comporten una pròrroga perquè el Govern respongui a les preguntes que registren els grups, de manera que no està obligat a contestar-les en els terminis habituals.





Els dos grups van demanar que les preguntes referents al Covid-19 segueixin els terminis establerts en el reglament de Parlament, però la Mesa ho va rebutjar amb el vot en contra de JxCat i ERC, que tenen majoria en l'òrgan director de la Cambra.





Ara, Cs se suma a la crítica i també exigeix que el Govern estigui obligat a respondre a les preguntes que formulin els grups en els terminis habituals i la Mesa de Parlament abordarà aquesta petició en la reunió d'aquest dimarts a les 10.00 hores.





LORENA ROLDÁN





La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha defensat que "en aquest moment, la transparència és més important que mai", pel que consideren necessari que l'oposició pugui presentar preguntes escrites i el Govern les contesti.





Ha avançat que Cs presentarà una bateria de preguntes parlamentàries perquè l'Executiu de Torra expliqui com està gestionant la crisi sanitària i els efectes econòmics de la pandèmia: "Hi ha vides en joc i els ciutadans necessiten saber quina resposta s'està donant des de les institucions públiques".





Així mateix, Roldán ha recordat que el partit taronja ha expressat la seva voluntat d'estendre la mà a la Generalitat "per treballar i impulsar totes les mesures que siguin necessàries per fer front a aquesta pandèmia", i que la setmana passada van presentar un paquet de mesures urgents que podria adoptar la Generalitat.