El Govern central ultima una renda mínima vital que beneficiaria més de cinc milions de persones

El Govern central està treballant en una renda mínima vital de la qual es beneficiaria més de 5 milions de ciutadans a Espanya per fer front a la crisi provocada pel coronavirus COVID-19, segons ha anunciat el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias.













"Seguim treballant la Vicepresidència de Drets Socials al costat del Ministeri de Treball i el Ministeri de Seguretat Social, estem coordinats perquè l'ingrés mínim vital sigui una realitat que puguem anunciar aquí com més aviat millor ", ha avançat Pablo Iglesias aquest dimarts 31 de març durant la roda de premsa posterior a la reunió de Consell de Ministres en què s'ha aprovat un nou paquet de mesures per ajudar les famílies afectades per les conseqüències de la pandèmia, i que encara no recull la renda mínima vital.





A més, el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 ha precisat que, a l'espera que es concreti aquesta renda mínima vital, els equips que estan treballant en ella calculen que es beneficiarien "més de 5 milions" de persones.





"Els càlculs que feien els equips, a l'espera que es concreti més el ingrés mínim vital, que els treballs que estem fent amb el Ministeri de Seguretat Social i Inclusió parlaven de més de 5 milions de conciutadans, les mesures que s'estan prenent en el cas del lloguer afectarien més de mig milió de famílies", ha explicat Iglesias.