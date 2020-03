La UE repatria més de 5.500 europeus, dels quals 363 són espanyols atrapats pel coronavirus

La Unió Europea ha ajudat a repatriar 5.561 persones, dels quals 363 espanyols, que es trobaven atrapades a l'estranger per la falta de vols o les restriccions de viatges provocades per la crisi del coronavirus.





A través del seu Mecanisme de Protecció Civil, el bloc europeu ha cofinançat 28 vols organitzats pels estats membre per permetre el retorn dels seus nacionals. Segons els càlculs de la Comissió Europea, fins aquest dimarts al menys 5.561 ciutadans han estat repatriats, dels quals 4.944 són nacionals de països de la UE.





En concret, la República Txeca, Alemanya i França --en el cas de París, ha repatriat a gairebé 1.500 persones--, han estat els països que més operacions han gestionat fent ús d'aquest mecanisme.





Per la seva banda, Espanya va organitzar un vol des de Centreamèrica que va permetre tornar a casa a turistes que es trobaven encallats a Guatemala, El Salvador i Hondures. Gràcies a el mateix, 297 espanyols van poder tornar a Europa.





A més, un altre mig centenar d'espanyols ha tornat a avions noliejats per Bèlgica, República Txeca, Portugal, França i Luxemburg, en un esforç coordinat per la UE per donar cobertura a les persones atrapades a l'estranger.













Aquesta eina s'activa a petició dels països membre per coordinar vols que permetin el retorn de ciutadans europeus de diverses nacionalitats.





Per la seva banda, les institucions comunitàries ajuden amb el finançament d'aquests vols, assumint fins al 75 per cent dels costos, si bé han insistit durant aquesta crisi que el mecanisme s'activa com a "últim recurs".





L'Executiu comunitari va aprovar la setmana passada destinar 75 milions d'euros del pressupost europeu a ajudar els estats membre a repatriar els seus ciutadans davant el bloqueig del trànsit aeri pel coronavirus, en una maniobra que Brussel·les va assegurar que il·lustra la capacitat dels comptes europees per adaptar-se a les necessitats existents.