Uns 11.000 espanyols ja han tornat i prop de 5.000 estan a punt de fer-ho

El Ministeri d'Afers Exteriors i les ambaixades i consolats han col·laborat en el retorn d'11.000 espanyols des que van començar les restriccions pel coronavirus i estan preparant el dispositiu perquè tornin 5.000 abans de el cap de setmana, ha informat la ministra, Arancha González Laya, en roda de premsa al Palau de la Moncloa.









Amb tot, preguntada si el Govern central pot assegurar el retorn de tots, la cap de la diplomàcia ha assenyalat que la tasca d'Exteriors és donar a tots "una resposta" i que, tot i que esperen "poder acompanyar a tots en el seu retorn a Espanya hi ha de ser conscients que hi ha llocs de difícil accés o països que han tancat fronteres".





En aquests casos, ha dit, es busquen "solucions", com ha passat a l'Índia, on l'Institut Cervantes de Nova Delhi s'ha "reconvertit perquè pugui acollir a ciutadans que no tinguin possibilitat de quedar-se en un hotel".





Segons ha dit, a l'Índia hi ha uns 400 espanyols que estan en permanent contacte amb els serveis consulars i una part d'ells havia de tornar, però ara estan pendents que l'avió pugui sortir de l'Índia. "Com va passar a l'Equador i al Perú, en diàleg amb els governs procurem restaurar el servei", ha dit.





El director general d'Afers Consulars, Juan Duarte, ha precisat que en els pròxims dies hi ha previstos 11 vols, sobretot des de Llatinoamèrica.





Des d'aquesta regió, ha esmentat un des Bogotà, dos des del Perú, altres dos des de l'Equador i els mateixos des de l'Argentina, un altre més des de la República Dominicana i un altre des de l'Uruguai.





A més, el Govern noliejarà un avió, que finançarà en part la UE en virtut del mecanisme europeu de protecció civil, per repatriar 400 espanyols i europeus des de Guatemala, El Salvador i Hondures, perquè des d'allà no hi ha "solucions comercials", que són les que de moment es prioritzen. "Ens sembla el més responsable ara mateix", ha assenyalat.





Segons Duarte, el Govern està posant el focus també en tractar de tornar als que es troben al sud-est asiàtic "en diàleg amb les aerolínies".





També és una prioritat Perú, on hi ha més de 1.100 espanyols i ha assenyalat que acaba d'enlairar un vol d'Iberia i estan previstos altres dos.





Pel que fa a Mèxic, ha assenyalat que encara hi ha connexions comercials i ha aconsellat als residents que segueixin atentament les recomanacions sanitàries, "bé les mexicanes, bé les espanyoles".





A Espanya queden uns 40.000 turistes estrangers, des dels 260.000 que hi havia la setmana passada. Per facilitar el seu retorn, ha assenyalat que el Govern està en contacte amb els seus homòlegs del Regne Unit, Irlanda, els països nòrdics, Canadà o els Estats Units per "acompanyar el seu retorn ordenat".