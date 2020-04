Iglesias pressiona per a una intervenció total de l'economia aprofitant la crisi del coronavirus

El líder de Podem i vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, té una idea fixa al cap: aprofitar la crisi del coronavirus per consumar el seu pla d'intervenció sobre l'economia espanyola. Iglesias pretén usar la conjuntura actual com fulcre per imposar un major control de l'activitat empresarial, nacionalitzar alguns sectors estratègics i fins i tot socialitzar estalvis.





Tot això en la línia de les polítiques econòmiques que el chavisme ha implementat a Veneçuela. No és desconegut que Iglesias, a l'igual que molts altres líders o exlíders de Podem, van veure a la república sud-americana un model apropiat de traslladar a Europa. No en va van ser durant anys assessors directes de Chávez o del seu entorn.









El líder morat fa dies recordant en públic que l'article 128 de la Constitució Espanyola inclou una previsió per nacionalitzar o expropiar companyies privades en nom de l'interès general.





Les contínues referències d'Iglesias a l'article han aixecat butllofes entre una part de l'empresariat que veu amb mals ulls que al cim de l'Executiu es trobi un polític amb aquests plantejaments.





Tot i que les pretensions d'Iglesias xoquen amb el marc polític-econòmic en què es mou Espanya, un país inserit en les societats de mercat occidentals. Aplicar l'article tal com pretén el secretari general de Podem vulneraria de manera clara la llibertat d'empresa i la propietat privada també consagrada en la llei de lleis, de manera que cal interpretar les al·lusions d'Iglesias com una pugna enfront del PSOE per fer-se amb el paper de salvador dels sectors més vulnerables de la societat durant la pandèmia.





I amb tot, si es pretengués de totes maneres donar un tomb al nostre sistema tal com la coneixem, l'onada de demandes per part de les empreses nacionalitzades portaria als comptes públics a la fallida. Col·lectivitzar sempre comporta indemnitzar, de manera que tots els espanyols haurien de contribuir de manera extraordinària per rescabalar les firmes que expressessin una lesió dels seus interessos.





De moment, l'aposta radical d'Iglesias ha estat frenat pel nucli econòmic socialista a l'Executiu, format per Nadia Calviño i María Jesús Montero. Però la tasca de desgast del vicepresident segon no desistirà mentre duri la pandèmia, perquè sap que en aquesta ocasió extraordinària el seu missatge pot calar en una part de l'electorat d'esquerra.