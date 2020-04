Moncloa modificarà les rodes de premsa després de les queixes de periodistes

La Secretaria d'Estat de Comunicació s'ha obert a implantar un nou sistema de rodes de premsa després de les queixes manifestades per més de 300 periodistes que, a través d'un manifest difós en xarxes socials, van protestar perquè sigui un alt càrrec del Govern espanyol el que seleccioni i formuli les preguntes que de manera anticipada envien els mitjans de comunicació, impedint així que siguin els propis periodistes els que preguntin i puguin fins i tot preguntar de nou sobre una qüestió.





En resposta a aquesta protesta, la Secretaria d'Estat de Comunicació que dirigeix el periodista Miguel Ángel Oliver ha suggerit a les associacions i professionals de la premsa que s'arbitren ells un sistema de torns i preguntes que faci possible "la màxima participació i decideixin els mitjans que hagin de participar diàriament en les convocatòries de premsa ofertes des del Govern espanyol".





"La proposta complementària que plantegen, en la seguretat que representarà la diversitat de mitjans existent a Espanya, tant editorial com d'implantació i representació territorial, inclòs l'interès internacional, serà atesa per Secretaria d'Estat de Comunicació i posada en marxa demà mateix, tan aviat com es comprovi la seva viabilitat tècnica i que aquesta no revista problemes operatius i de salut pública", assenyalen des de la SEC.