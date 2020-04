Es duplica la demanda de teràpia 'on line' per ludopatia durant el confinament

Experts de Mundopsicologos.com han advertit que la demanda de teràpia 'on line' per problemes de ludopatia s'ha doblat en les últimes dues setmanes, coincidint amb el confinament imposat per l'estat d'alarma producte de la crisi sanitària de l'coronavirus.













"En aquest escenari, no sorprèn, perquè a part de la força de voluntat i el suport dels éssers estimats, representa una solució efectiva a el problema en aquest període d'aïllament", expliquen en un comunicat.





Aquests experts han realitzat, a més, un estudi en el que evidencien que les recerques relacionades amb el problema de el joc a Espanya han augmentat un 4,5 per cent en l'últim any.





Els que estan més involucrats són els homes que pertanyen a el grup d'edat entre 25 i 44 anys. En canvi, són principalment les dones les que busquen una solució per resoldre els problemes d'addicció de la seva parella, que afecten tota l'esfera emocional i, ara més que mai, la vida domèstica.





A nivell regional, lidera Catalunya que agrupa el 22,5 per cent de l'total de recerques, seguit per Madrid amb 21,5 per cent i Andalusia amb 13 per cent, immediatament després Comunitat Valenciana (12%) i País Basc (8%) .