L'atur registra la pujada més forta de la història pel coronavirus amb 302.365 aturats més

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) es va disparar a 302.365 desocupats al març (+9,3%), el seu major repunt en qualsevol mes de tota la sèrie històrica, a causa de la crisi originada pel coronavirus, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dijous.





El volum total d'aturats va arribar així en acabar març la xifra de 3.548.312 desocupats, la més alta del registre des d'abril de 2017.





Treball ha assenyalat que el Covid-19 ha canviat la tendència de l'evolució de l'atur amb la qual s'havia iniciat març, ja que en els dotze primers dies del mes l'atur només pujava a 2.857 persones.









La pujada de la desocupació al març és la més alta registrada mai en la sèrie històrica. Supera en més de 100.000 persones el que fins ara era el major repunt: el de gener de 2009, quan en plena crisi econòmica la desocupació va pujar en aquest mes en gairebé 200.000 persones.





La dada d'atur de març no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





CATALUNYA





L'atur ha crescut considerablement a Catalunya amb 21.883 persones més al març (+ 5,52%), primer mes des que va començar la crisi del coronavirus, situant el nombre total de desocupats en 417.047, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.









Catalunya supera amb aquestes xifres àmpliament el nombre d'aturats de febrer, quan hi havia 395.214 desocupats, i el de l'última enquesta de població activa (EPA), del quart trimestre del 2019, amb 405.800 aturats; però encara no s'ha recollit l'efecte dels milers d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentats durant aquesta crisi, que afecten de moment a més de 571.400 treballadors --als quals se'ls ha suspès temporalment el contracte i passen a cobrar l'atur--.





En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha pujat en 302.265 desocupats al març (+9,31%), fins als 3.548.312 --en febrer eren 3.246.047-- , el que el Govern ha atribuït a l'"impacte extraordinari en l'ocupació" produït pel Covid-19.