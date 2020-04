Els presos de l'1-O no es confinaran a casa seva

Les juntes de tractament de les presons catalanes han descartat que els nou líders independentistes condemnats per impulsar l'1-O es confinin a les seves cases durant la pandèmia de coronavirus, ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en un comunicat.

Aquest dijous, els membres de les juntes de les presons catalanes han acordat que 15 presos en segon grau i als que se'ls aplica l'article 100.2 del Reglament Penitenciari --que permet sortir de la presó per treballar o fer voluntariat--, en la mateixa situació que els presos de el 1-O, es quedin als seus domicilis durant el confinament.





No obstant això, les presons de Lledoners (Barcelona), Mas d'Enric (Tarragona) i Puig dels Basses (Girona), on compleixen condemna els presos condemnats pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, no han aprovat la mesura per a cap dels seus interns.





La Secretaria ha qualificat la sortida dels 15 presos de "mesura inèdita i extraordinària" davant l'emergència sanitària per reduir el nombre d'interns a les presons i evitar propagacions de coronavirus, i s'aplica a quatre internes de Wad-Ras (Barcelona), que ja estan a les seves cases, i a 11 presos de Quatre Camins, a La Roca del Vallès (Barcelona).





Les juntes de tractament de la resta de presons catalanes han descartat aplicar la mesura a cap dels seus interns, i Quatre Camins traslladarà la decisió al jutjat de vigilància perquè doni el vistiplau abans d'executar-la: aquest informarà a la Fiscalia perquè es posicioni, i posteriorment ratificarà o tombarà l'acord.









La consellera de Justícia, Ester Capella, ha lamentat les "amenaces i coaccions" del Tribunal Suprem als funcionaris de la Generalitat, després que va advertir que podien incórrer en delicte de prevaricació si aplicaven la mesura als presos de el 1-O.





Davant la pandèmia de Covid-19, el Ministeri de l'Interior va dictar una instrucció perquè els presos classificats en tercer grau, així com els de segon grau i en alguns casos els que tenen flexibilització i estan en seccions obertes, poguessin passar el confinament a les seves cases per espaiar les presons i disminuir entrades i sortides davant el risc de contagi.





La Generalitat va negar en un primer moment que la mesura es pogués aplicar als interns en segon grau --el que incloïa els presos de l'1-O --, i sí va augmentar el nombre de presos en tercer grau que passen les set nits de la setmana a casa, en lloc de les dos habituals: abans de la pandèmia eren 325 (el 19%) i ara ho fan 1.174 (el 69%) dels 1.700 presos en tercer grau.





El dimarts, la consellera va anunciar que les juntes de tractament estudiarien aplicar la mesura també als presos als quals s'aplica l'article 100.2, al que va seguir el comunicat del Suprem avisant de possibles responsabilitats penals.

Entre totes les presons de Catalunya, hi ha 11 presos que han estat malalts per coronavirus: set estan ingressats a l'Hospital Penitenciari de Terrassa (Barcelona) i dos en hospitals públics, i dos més ja han rebut l'alta médica.





A més, hi ha 27 funcionaris amb coronavirus i 35 presos amb símptomes a l'espera de confirmar si són de Covid-19, i es manté confinada la presó de Wad-Ras a més del mòdul 5 de Brians 1, on es van detectar els primers contagis.