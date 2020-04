El creixement del joc en línia a Espanya es produeix entre els homes de 18 a 35 anys

Alberto Garzón, el ministre de Consum, va alertar aquesta setmana sobre un increment rellevant del joc en línia des que es va instaurar l'estat d'alarma. De la mateixa manera, va informar sobre el perfil de jugador, que solen ser homes d'entre 18 i 35 anys.









Des del ministeri expliquen que en aquesta ocasió s'està detectant a possibles jugadors que "o bé no havien jugat a res o estan sense alternatives d'oci". En aquest sentit, des del govern s'ha decidit limitar la publicitat per a aquest sector, perquè no aconsegueixi atrapar més usuaris durant el temps de confinament.





Durant l'estat d'alarma, les cases d'apostes en línia només podran emetre publicitat en televisió en la franja horària que va de l'una a les cinc de la matinada. A la resta de mitjans la prohibició és per a tot el dia.