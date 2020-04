Atresmedia planteja una baixada de sou a tots els seus presentadors

Atresmedia s'està preparant per afrontar les conseqüències del coronavirus. El grup audiovisual ha posat sobre la taula una rebaixa de sou a totes les seves cares conegudes per poder compensar la baixada en picat dels ingressos derivats de la publicitat.









Segons les dades de Kantar Media, la publicitat ha patit una caiguda del 41% des que es va declarar l'Estat d'Alarma al conjunt dels quatre canals privats: Cuatro, Telecinco, La Sexta i Antena 3.





Alguns grups de comunicació, com el Grup Godó, estan negociant ERTOs per aconseguir sobreviure a aquesta crisi. En el cas de Atresmedia, s'han decantat per mesures que només afecten els que cobren més.





Aquesta mesura afectarà tots els seus treballadors, des Susanna Griso a Ferreras o el Gran Wyoming. També afectarà els principals rostres d'entreteniment de el grup, com Arturo Valls, Jorge Fernández o Manel Fuentes.





Però aquesta no és l'única mesura que adoptarà el grup. De moment, s'ha reduït el sou un 40% a tot el Comitè de Direcció. En aquest sentit, Atresmedia afronta el coronavirus sense haver de renunciar a una de les seves prioritats: mantenir la plantilla a el complet.