El Grup Godó prepara un ERTO per a RAC1, La Vanguardia i el Mundo Deportivo

El Grup Godó planeja un ERTO per a totes les àrees de la companyia. L'empresa propietària de La Vanguardia, RAC1 i Mundo Deportivo ha anunciat al comitè d'empresa la posada en marxa d'un expedient de suspensió temporal d'ocupació (ERTO) que previsiblement durarà tres mesos, segons informen fonts consultades per Vozpópuli.









La decisió s'ha pres per afrontar les conseqüències de la crisi del coronavirus, que ha provocat una baixada sense precedents dels ingressos publicitaris. La plantilla de l'empresa no comprèn aquesta decisió en un moment on la informació és crucial. De fet, l'activitat en el sector periodístic ha crescut durant la crisi del coronavirus.





A partir de demà s'inicia un període de cinc dies perquè el Comitè d'Empresa esculli una comissió negociadora que s'arribi a un acord sobre els termes de l'ERTO.