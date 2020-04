ERTOs, reduccions de sou i acomiadaments a Vocento, Prisa i Unidad Editorial

El consum televisiu, de ràdio i d'Internet està pujant, el que hauria enfortir els mitjans de comunicació. No obstant això, la realitat és que els ingressos de la majoria de les empreses del sector estan caient en picat.





El món empresarial, tement una crisi global, ja no gasta diners en publicitat, i en les cúpules dels mitjans es tem que torni a repetir-se una situació com la crisi de 2008, quan 11.145 professionals van ser acomiadats i cent mitjans de comunicació van tancar.









El grup Vocento, propietari d'ABC, s'està plantejant un ERTO amb l'objectiu de no alterar la redacció ni la seva capacitat. En aquest sentit, els acomiadaments no afectaran els periodistes que treballen al diari nacional, ni en altres més locals controlats també per Vocento. El personal que es quedarà sense feina temporalment són els comercials, els administratius i alguns directius.





L'editora d'El Mundo, Unidad Editorial, està controlada majoritàriament per l'empresa italiana RCS MediaGroup, alhora editora de Corriere della Sera, entre d'altres diaris italians. És a dir, en aquest cas la crisi econòmica els afecta en els dos mercats on tenen presència: Itàlia i Espanya, els dos països del món amb més casos de coronavirus actualment. Fonts de la redacció han indicat a El Confidencial que s'està valorant un ERTO que afectarà part de de l'equip.





En Henneo, l'editora de 20 minutos, esperen presentar un ERTO en els pròxims dies per poder fer front a la crisi que ve. De moment, fonts de l'empresa confirmen que han patit una caiguda en difusió i en ingressos publicitaris.





En el grup Prisa de moment no es plantegen un ERTO. Abans de recórrer a aquest instrument estan valorant altres mesures com la reducció de jornada dels periodistes o baixar el sou als directius i columnistes. De moment, des del grup han anunciat una reducció de salari del 35% al conseller delegat i a la cúpula de l'empresa.





UNA CRISI GLOBAL





The Independent Community News Network (ICNN), una associació que representa 108 editorials locals del Regne Unit, va llançar un comunicat alertant que la majoria dels seus socis es veuran obligats a tancar al llarg de les properes setmanes si no són rescatats pel Govern .





"La setmana passada la publicitat va desaparèixer en els primers dies. Gairebé tot ha desaparegut, ha estat terrible. Ni tan sols sé com és la paraula adequada per expressar que fins i tot és més greu, però aquí és on som", explica Emma Meese, directora de l'ICNN , a Press Gaceta.





A Austràlia els diaris regionals també estan tancant. Ja es coneix la primera víctima: Sunraysia Daily, l'únic diari de la ciutat de Mildura, a l'estat de Victòria. La publicitat suposava el 70% de la facturació del diari, i en perdre-la completament, no han pogut seguir endavant.





Als Estats Units, el gegant BuzzFeed va anunciar una reducció dels salaris als seus empleats de fins al 25%. El seu CEO, Jonah Peretti, ha renunciat al seu sou fins que s'acabi la crisi.





Una altra de les grans editorials, Gannett, propietària d'USA Today i d'altres 250 diaris locals, ja ha anunciat la implementació d'ajustos a la seva plantilla. En aquest cas, el seu CEO, Paul Bascobert, també ha renunciat al seu sou "fins que les reduccions salarials hagin estat revertides".





El Tampa Bay Times, el mitjà escrit més gran de Florida, ja no s'està lliurant diàriament. Només s'edita dues vegades per setmana: els dimecres i els diumenges. "En les últimes dues setmanes els minoristes han cancel·lat més d'un milió de dòlars en publicitat", va dir Paul Tash, el seu CEO, en un comunicat. "Fins que es recuperin els ingressos publicitaris, hem de reduir dràsticament els costos de producció i lliurament d'una edició impresa", ha reiterat.